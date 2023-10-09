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Ghostrunner 2 26.10.2023
7.4 51 оценка

В Steam стартовал осенний фестиваль "Играм быть" с сотнями демоверсий

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butcher69
Новости

Как и было обещано, 9 октября, начиная с 20:00 по московскому времени, в Steam стартовал осенний фестиваль "Играм быть", который Valve описывает как "праздник грядущих новинок".

Фестиваль "Играм быть" предлагает в течение следующей недели возможность опробовать демонстрационные версии игр, которые ещё не выпущены, от как начинающих разработчиков, так и опытных ветеранов игровой индустрии. В рамках этого мероприятия также предоставляется доступ к стримам и разговорам с создателями игр.

Для облегчения навигации по огромному количеству представленных игр Valve создала индивидуальные рекомендации для каждого пользователя. Кроме того, демонстрационные версии игр можно легко находить по категориям или основным характеристикам.

В рамках этого фестиваля представлены игры, которые собираются выйти в ближайшее время, такие как RoboCop Rogue City и Ghostrunner 2, а также проекты, которые выйдут не так скоро.

Фестиваль "Играм быть" в Steam будет проходить с 9 по 16 октября и с полным списком предложений вы можете ознакомиться здесь.

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