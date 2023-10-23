Ghostwire Tokyo получила хэллоуинское обновление с костюмами из The Evil Within

Разработчики из Tango Gameworks объявили о прибытии бесплатного внутриигрового контент для Ghostwire Tokyo случаю приближающегося дня Хэллоуина. Из сообщения в Twitter/X стало известно, что пришло время «партнерских целей по костюмам на Хэллоуин». Пользователи смогут получить новые бесплатные костюмы в Ghostwire Tokyo по случаю праздника, вдохновленные The Evil Within.
В сентябре Tango Gameworks сообщила о 6 миллионах проданных копий игры.
Очень жаль что Tango Gameworks так бездарно потратили и продолжают тратить время и ресурсы,как бы хотелось увидеть The Evil Within 3.