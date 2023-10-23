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GhostWire: Tokyo 25.03.2022
6.8 383 оценки

Ghostwire Tokyo получила хэллоуинское обновление с костюмами из The Evil Within

monk70
Новости

Разработчики из Tango Gameworks объявили о прибытии бесплатного внутриигрового контент для Ghostwire Tokyo случаю приближающегося дня Хэллоуина. Из сообщения в Twitter/X стало известно, что пришло время «партнерских целей по костюмам на Хэллоуин». Пользователи смогут получить новые бесплатные костюмы в Ghostwire Tokyo по случаю праздника, вдохновленные The Evil Within.

В сентябре Tango Gameworks сообщила о 6 миллионах проданных копий игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
saa0891

Очень жаль что Tango Gameworks так бездарно потратили и продолжают тратить время и ресурсы,как бы хотелось увидеть The Evil Within 3.

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