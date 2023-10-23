Ghostwire Tokyo получила хэллоуинское обновление с костюмами из The Evil Within

Приключенческая игра, созданная командой Tango Gameworks.

Действия игры происходят в Токио, где начинают происходить странные исчезновения среди людей. Вы должны узнать, что же происходит на самом деле и очистить город от невиданного ранее зла. Для этого у главного героя есть спектральные способности, которые помогут ему сражаться со сверхъестественными силами.