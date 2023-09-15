В Ghostwire: Tokyo сыграло 6 миллионов игроков ©

Tango Gameworks, команда разработчиков Ghostwire: Tokyo, только что объявила, что в игру сыграло более 6 миллионов игроков. Они поделились изображением на X, чтобы отметить это событие. В своем сообщении команда заявила, что, хотя в нее играет много игроков, переулки Ghostwire: Tokyo от этого не станут менее населенными привидениями. Разработчики также поблагодарили всех своих фанатов, которые до сих пор их поддерживали.

Популярность Ghostwire: Tokyo постоянно растет с момента ее выпуска на PlayStation 5 и ПК в марте 2022 года. В апреле 2023 года за ней последовал выпуск на Xbox Series X|S, которая также была доступна в Xbox Game Pass. Вскоре в июне игра превысила 5 миллионов игроков.