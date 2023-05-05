GhostWire: Tokyo 25.03.2022
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Ghostwire: Tokyo привлекла более 4 млн игроков

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butcher69
Новости

Студия-разработчик Tango Gameworks и издатель Microsoft объявили, что экшен-ужастик Ghostwire: Tokyo привлек более 4 миллиона игроков. Эта цифра относится ко всем платформам, для которых она доступна, то есть PS5, PC и Xbox Series X и S.

Конечно, количество игроков не соответствует объему продаж: Ghostwire: Tokyo продается на Xbox и PC по программе Game Pass.

Спасибо 4 миллионам фанатов, которые посетили Токио Tango Gameworks GhostwireTokyo.

Как вы помните, Ghostwire: Tokyo в течение года была эксклюзивом для консоли PS5, а затем вышла на Xbox Series X и S.

Тот факт, что была обнародована цифра в 4 миллиона игроков, может свидетельствовать о том, что игра считается успешной. Ранее в этом году Tango Gameworks выпустила еще одну игру, Hi-Fi Rush, которая также была успешной для компании.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
hamshut

Странно, что-то мало верится. Жаль, что их отличная evil within 2 провалилась в продажах.

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