Ghostwire: Tokyo привлекла более 4 млн игроков ©

Студия-разработчик Tango Gameworks и издатель Microsoft объявили, что экшен-ужастик Ghostwire: Tokyo привлек более 4 миллиона игроков. Эта цифра относится ко всем платформам, для которых она доступна, то есть PS5, PC и Xbox Series X и S.

Конечно, количество игроков не соответствует объему продаж: Ghostwire: Tokyo продается на Xbox и PC по программе Game Pass.

Спасибо 4 миллионам фанатов, которые посетили Токио Tango Gameworks GhostwireTokyo.

Как вы помните, Ghostwire: Tokyo в течение года была эксклюзивом для консоли PS5, а затем вышла на Xbox Series X и S.

Тот факт, что была обнародована цифра в 4 миллиона игроков, может свидетельствовать о том, что игра считается успешной. Ранее в этом году Tango Gameworks выпустила еще одну игру, Hi-Fi Rush, которая также была успешной для компании.