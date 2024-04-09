Для Gigantic: Rampage Edition вышел официальный трейлер запуска

Gigantic: Rampage Edition, это героический шутер в жанре MOBA 5 на 5, созданный студией Abstraction Games. Игроков ждет захватывающий и динамичный командный многопользовательский игровой процесс, включающий список из 25 героев, каждый из которых обладает набором улучшаемых способностей. Сотрудничайте с четырьмя другими игроками, чтобы контролировать цели и уничтожить могучего Стража команды соперника , одновременно защищая своего Стража.

В отличие от оригинального выпуска, новое издание Rampage Edition включает в себя ряд новых функций, таких как поддержка перекрестной игры, добавление новых героев, игровых режимов и карт, а также обновленный контент и несколько улучшений игрового процесса.

Gigantic: Rampage Edition уже доступна для PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S|X и ПК.