Печально забытая бесплатная MOBA Gigantic внезапно возвращается и станет платной игрой

Стильная MOBA под названием Gigantic с элементами шутера и видом от третьего лица возвращается спустя пять лет после закрытия. Официально сервера игры были закрыты еще в 2018 году, всего после одного непростого года поддержки от разработчиков. Казалось бы, после этого мы больше никогда не услышим про этот проект, но Gearbox всерьез намеривается воскресить игру.

Компания Gearbox Publishing объявила о возрождении Gigantic в виде нового издания с подзаголовком Gigantic: Rampage Edition. Игра будет доступна на ПК и всех актуальных консолях с множеством нововведений и улучшений. Кроме того, проект решили сделать платным, отказавшись от Free-to-play.

Gigantic — это MOBA-шутер от третьего лица, в котором команды из пяти человек сражаются друг с другом. На выбор предлагается более 20 героев, цель игры - сразиться с командой соперников и уничтожить их стража. В новой версии игры появятся:

Две новые карты: Picaro Bay и Heaven's Ward

Настраиваемая загрузка героев

Новые режимы игры: Rush и классический Clash

Gigantic: Rampage Edition будет доступна уже 9 апреля, а 22 февраля пройдет закрытая бета в Steam.