В Steam состоялся релиз гача-игры Girls' Frontline 2

Не прошло и полгода, как тактическая гача-игра Girls' Frontline 2: EXILIUM добралась до лавки Гейба Ньюэлла. Сегодня появилась возможность загрузить клиент игры через Steam. Так как официально глобальная версия игры находится у двух издателей, то ,соответственно, для каждого региона есть своя страничка в steam:
Версия DarkWinter (Официальный издатель игры в регионах США):
Версия Haoplay (Издатель Европейских регионов)
Примечательно, что обе версии игры недоступны в РФ. Возможно со временем ситуация изменится, учитывая тот факт, что первая часть также не сразу была открыта для РУ-сегмента.
С любимой тётей Гачой поеду я на дачу. Не дорого возмёт и радость принесёт.
С очень жадной тетей Гачей обанкрочусь, не иначе.
Сказка лож, да в ней намёк. Добру молодцу урок.
никогда не понимал, зачем играть в гача игры, если есть нормальные игры.
Ну так это как азартные игры, только с геймплеем и сиськами.
Самая важная новость столетия... новый лохотрон в стиме :D
Повесточные с ПГ оценят. Они любят это кушать.
как повестка связана с гача-играми?
О повесточный сразу свой кал прибежал защищать.
Да никак, просто зумер услышал хайповое словцо, и вставляет его по поводу и без. весомых аргументов эта обезьяна тебе не даст)