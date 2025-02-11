В Steam состоялся релиз гача-игры Girls' Frontline 2

Не прошло и полгода, как тактическая гача-игра Girls' Frontline 2: EXILIUM добралась до лавки Гейба Ньюэлла. Сегодня появилась возможность загрузить клиент игры через Steam. Так как официально глобальная версия игры находится у двух издателей, то ,соответственно, для каждого региона есть своя страничка в steam:

Версия DarkWinter (Официальный издатель игры в регионах США):

Версия Haoplay (Издатель Европейских регионов)

Примечательно, что обе версии игры недоступны в РФ. Возможно со временем ситуация изменится, учитывая тот факт, что первая часть также не сразу была открыта для РУ-сегмента.