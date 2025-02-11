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Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
6.5 20 оценок

В Steam состоялся релиз гача-игры Girls' Frontline 2

ParaDelion
Новости

Не прошло и полгода, как тактическая гача-игра Girls' Frontline 2: EXILIUM добралась до лавки Гейба Ньюэлла. Сегодня появилась возможность загрузить клиент игры через Steam. Так как официально глобальная версия игры находится у двух издателей, то ,соответственно, для каждого региона есть своя страничка в steam:

Версия DarkWinter (Официальный издатель игры в регионах США):

Версия Haoplay (Издатель Европейских регионов)

Примечательно, что обе версии игры недоступны в РФ. Возможно со временем ситуация изменится, учитывая тот факт, что первая часть также не сразу была открыта для РУ-сегмента.

-3
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
5upZiro

С любимой тётей Гачой поеду я на дачу. Не дорого возмёт и радость принесёт.

1
Jarvis666

С очень жадной тетей Гачей обанкрочусь, не иначе.

2
5upZiro Jarvis666

Сказка лож, да в ней намёк. Добру молодцу урок.

-1
Mr. Vemax

никогда не понимал, зачем играть в гача игры, если есть нормальные игры.

-3
Rograx

Ну так это как азартные игры, только с геймплеем и сиськами.

-2
Max Rolens

Самая важная новость столетия... новый лохотрон в стиме :D

-4
Norgar

Повесточные с ПГ оценят. Они любят это кушать.

-15
KeanuReeves Norgar

как повестка связана с гача-играми?

9
Norgar KeanuReeves

О повесточный сразу свой кал прибежал защищать.

-13
Eikiti KeanuReeves

Да никак, просто зумер услышал хайповое словцо, и вставляет его по поводу и без. весомых аргументов эта обезьяна тебе не даст)

12