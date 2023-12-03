Следующее большое обновление Gloomwood погрузится в мрачные городские канализации

Одна из наших любимых игр раннего доступа скоро получит большое обновление. Как было объявлено на PC Gaming Show: Most Wanted, Gloomwood спускается в подземный порт.

Первый взгляд на Подземный порт вы можете увидеть в тизере выше. Судя по ролику, нас ждет промозглая канализационная сеть, в которой обитают слизистые гнойники и, похоже, четвероногий монстр с когтями.

К этому событию разработчик приурочил публикацию в блоге Steam, в которой объяснил, что The Underport не выйдет до начала следующего года. Но не волнуйтесь, в декабре выйдет крупное обновление, содержание которого пока неизвестно.