Goat Simulator 3 выйдет в Steam в следующем году

Издательства Coffee Stain Publishing и Coffee Stain North сегодня сообщили, что Goat Simulator 3 выйдет в Steam в 2024 году. В релизе будет представлена оригинальная игра, а также все элементы пост-релизного контента, которые были выпущены на данный момент, например, новые козлы, снаряжение, миссии, секреты и многое другое. Он также будет включать в себя будущий контент, которого будет «еще больше».

В Goat Simulator 3 вы исследуете открытый мир, наполненный веселыми отсылками к другим играм, фильмам и многому другому, выполняете абсурдные миссии, находите секреты и играйте в множество мини-игр в одиночку или с друзьями.