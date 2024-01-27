Mechanics VoiceOver портировали озвучку God of War на PS2

Изначально озвучка God of War от студии локализации MVO выходила сугубо на PS3, но теперь команда полноценно портировала её на PS2

Отмечается, что это их первый опыт портирования локализаций на данную консоль и если будут такие то ошибки - нужно сообщить о них Механикам и всё будет исправлено

Начало игры мы протестировали на эмуляторе, ну а дальше надеемся, что всё работает, как положено, ведь это наш первый опыт в портировании на PS2 и мы можем не взять всех технических тонкостей. Так что ждём ваших отзывов не только о впечатлениях от озвучки, но и о том, всё ли работает и проходится на 100%.

Также обсуждается возможность портировать озвучку на PS VIta