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God of War 22.03.2005
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.9 457 оценок

Mechanics VoiceOver портировали озвучку God of War на PS2

Алекс470
Новости

Изначально озвучка God of War от студии локализации MVO выходила сугубо на PS3, но теперь команда полноценно портировала её на PS2

Отмечается, что это их первый опыт портирования локализаций на данную консоль и если будут такие то ошибки - нужно сообщить о них Механикам и всё будет исправлено

Начало игры мы протестировали на эмуляторе, ну а дальше надеемся, что всё работает, как положено, ведь это наш первый опыт в портировании на PS2 и мы можем не взять всех технических тонкостей. Так что ждём ваших отзывов не только о впечатлениях от озвучки, но и о том, всё ли работает и проходится на 100%.

Также обсуждается возможность портировать озвучку на PS VIta

16
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
kakuwonok

Молодцы ребята , отличный опыт портирования , теперь надо еще и на первую плойку что нибудь озвучить и запилить

6
Madiark

Раз за такие старые игры берутся могли запилить озвучку к Web of Shadow одна из лучших игр про паучка, там как раз даже субтитров нет, переведено только меню и названия заданий

2
Rorschach93

на комп утерянные многие эффекты, лучше на х360, как и в третьей части.

0
Робот Колдун

На днях проходил эту часть с этой озвучкой на эмуляторе ps3. Какой же это кайф был

0
Zlobin_Evgeny

молодцы

0
shit again

Есть же старая озвучка

0
QD19

Нахрена...

-8
SHAYNARD

Чтобы школота в комментах поныла.

0
ipr0dex

Смысл тратить время и делать озвучку на музейные экспонаты?🤣🤣🤣 в них даже мумии играть не будут

-9
Петр Стрельцов

Ты дурак или таким родился, про ретрогейминг сышал ?, Сам небось дрочишь на виниловые пластинки, да только кто вообще слушает эти царапульки..

3
Death to the Nazis

Пожалуй качну ка я rpcs3

1
SHAYNARD

Кринжа навалил!

0