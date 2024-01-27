Mechanics VoiceOver портировали озвучку God of War на PS2

Изначально озвучка God of War от студии локализации MVO выходила сугубо на PS3, но теперь команда полноценно портировала её на PS2
Отмечается, что это их первый опыт портирования локализаций на данную консоль и если будут такие то ошибки - нужно сообщить о них Механикам и всё будет исправлено
Начало игры мы протестировали на эмуляторе, ну а дальше надеемся, что всё работает, как положено, ведь это наш первый опыт в портировании на PS2 и мы можем не взять всех технических тонкостей. Так что ждём ваших отзывов не только о впечатлениях от озвучки, но и о том, всё ли работает и проходится на 100%.
Также обсуждается возможность портировать озвучку на PS VIta
Молодцы ребята , отличный опыт портирования , теперь надо еще и на первую плойку что нибудь озвучить и запилить
Раз за такие старые игры берутся могли запилить озвучку к Web of Shadow одна из лучших игр про паучка, там как раз даже субтитров нет, переведено только меню и названия заданий
на комп утерянные многие эффекты, лучше на х360, как и в третьей части.
На днях проходил эту часть с этой озвучкой на эмуляторе ps3. Какой же это кайф был
молодцы
Есть же старая озвучка
Нахрена...
Чтобы школота в комментах поныла.
Смысл тратить время и делать озвучку на музейные экспонаты?🤣🤣🤣 в них даже мумии играть не будут
Ты дурак или таким родился, про ретрогейминг сышал ?, Сам небось дрочишь на виниловые пластинки, да только кто вообще слушает эти царапульки..
Пожалуй качну ка я rpcs3
Кринжа навалил!