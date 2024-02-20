По слухам, уже в этом году выйдет сборник ремастеров классических частей God of War

В конце прошлого года впервые появилась информация о предстоящем обновлении классических игр серии God of War, которые вышли на поколении консолей PS2 и PS3. Ранее утверждалось, что Sony может работать над ремейком или ремастером игр, но сегодняшняя утечка проливает больше света на планы компании. Согласно последним данным, игроков все же ждет сборник отреставрированных версий, то есть ремастеров игр с визуальными улучшениями и геймплейными нововведениями.

Свежей информацией о ремастерах поделился инсайдер под ником TCMF2. Если верить его словам, Sony пока не решилась на полноценный ремейк God of War, однако в компании видят запрос игроков на обновлении старых игр. Несколько лет назад было принято решение выпустить сборник ремастеров God of War, который будет доступен для PS5 и впервые познакомит с ранними приключениями Кратоса игроков на ПК.

Инсайдер убежден, что выход сборника обновленных игр God of War запланирован на 2024 год. Ремастеры должны стать одним из сюрпризов будущей игровых презентаций Sony и выйдут сразу после анонса. Тем не менее качество сборника является приоритетным, поэтому его могут перенести.