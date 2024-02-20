По слухам, уже в этом году выйдет сборник ремастеров классических частей God of War

В конце прошлого года впервые появилась информация о предстоящем обновлении классических игр серии God of War, которые вышли на поколении консолей PS2 и PS3. Ранее утверждалось, что Sony может работать над ремейком или ремастером игр, но сегодняшняя утечка проливает больше света на планы компании. Согласно последним данным, игроков все же ждет сборник отреставрированных версий, то есть ремастеров игр с визуальными улучшениями и геймплейными нововведениями.
Свежей информацией о ремастерах поделился инсайдер под ником TCMF2. Если верить его словам, Sony пока не решилась на полноценный ремейк God of War, однако в компании видят запрос игроков на обновлении старых игр. Несколько лет назад было принято решение выпустить сборник ремастеров God of War, который будет доступен для PS5 и впервые познакомит с ранними приключениями Кратоса игроков на ПК.
Инсайдер убежден, что выход сборника обновленных игр God of War запланирован на 2024 год. Ремастеры должны стать одним из сюрпризов будущей игровых презентаций Sony и выйдут сразу после анонса. Тем не менее качество сборника является приоритетным, поэтому его могут перенести.
А это было бы очень даже хорошо.
Ещё infamous second son собираются выпустить
По типу Анчартед Коллекция будет по ходу
Лучше б порты прошлых трёх (включая Blood Festival) сделали.
Надеюсь, этот сборник включает игры с ПСП и Ascension, чтобы все игры серии были доступны на актуальных консолях Сони и ПК. Хотя больше верится, что их на два поделят (основная трилогия и отдельно спин-оффы)
Я бы хотел сборник ремастеров God of War на пк даже больше чем Ragnarok.Особенно приятно было бы если в сборник вошли и Ascension и 2 игры с псп.Но к сожалению если такой сборник и выйдет на пк он провалится в пух и прах в продажах так как его тупо все спиратят.
вместе со спин оффами всем пора на актуальные платформы, особенно ПК.
Замечательная новость,а главное у меня теперь нет вопроса-покупать,или качать с торрента)Спасибо Соням,за меня проблему решили)
У таких как ты никогда не было вопросов качать или покупать.Пираты всегда пиратили на пк и вредили платформе.
Ага, теперь все хиты с позапрошлого поколения ещё разок выпустить и заживём!
А че нет то? Killzone 1-3 на движке Decima было бы круто увидеть
А через 5-6 лет тебе их снова продадут на новом движке. Купишь? :)
По 6-7 кусков? Не, не надо.