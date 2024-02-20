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God of War 22.03.2005
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.9 466 оценок

По слухам, уже в этом году выйдет сборник ремастеров классических частей God of War

Gutsz
Новости

В конце прошлого года впервые появилась информация о предстоящем обновлении классических игр серии God of War, которые вышли на поколении консолей PS2 и PS3. Ранее утверждалось, что Sony может работать над ремейком или ремастером игр, но сегодняшняя утечка проливает больше света на планы компании. Согласно последним данным, игроков все же ждет сборник отреставрированных версий, то есть ремастеров игр с визуальными улучшениями и геймплейными нововведениями.

Свежей информацией о ремастерах поделился инсайдер под ником TCMF2. Если верить его словам, Sony пока не решилась на полноценный ремейк God of War, однако в компании видят запрос игроков на обновлении старых игр. Несколько лет назад было принято решение выпустить сборник ремастеров God of War, который будет доступен для PS5 и впервые познакомит с ранними приключениями Кратоса игроков на ПК.

Инсайдер убежден, что выход сборника обновленных игр God of War запланирован на 2024 год. Ремастеры должны стать одним из сюрпризов будущей игровых презентаций Sony и выйдут сразу после анонса. Тем не менее качество сборника является приоритетным, поэтому его могут перенести.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Путешествиник Сквось-Миры

А это было бы очень даже хорошо.

8
Kirill_2008G

Ещё infamous second son собираются выпустить

2
Punisher1

По типу Анчартед Коллекция будет по ходу

-1
CooperativePoseidon

Лучше б порты прошлых трёх (включая Blood Festival) сделали.

-1
CooperativePoseidon

Надеюсь, этот сборник включает игры с ПСП и Ascension, чтобы все игры серии были доступны на актуальных консолях Сони и ПК. Хотя больше верится, что их на два поделят (основная трилогия и отдельно спин-оффы)

2
XeNTRoN

Я бы хотел сборник ремастеров God of War на пк даже больше чем Ragnarok.Особенно приятно было бы если в сборник вошли и Ascension и 2 игры с псп.Но к сожалению если такой сборник и выйдет на пк он провалится в пух и прах в продажах так как его тупо все спиратят.

1
Rorschach93

вместе со спин оффами всем пора на актуальные платформы, особенно ПК.

0
shecter

Замечательная новость,а главное у меня теперь нет вопроса-покупать,или качать с торрента)Спасибо Соням,за меня проблему решили)

-1
XeNTRoN

У таких как ты никогда не было вопросов качать или покупать.Пираты всегда пиратили на пк и вредили платформе.

0
Олег Дудин

Ага, теперь все хиты с позапрошлого поколения ещё разок выпустить и заживём!

-1
Евгений Кондратенко

А че нет то? Killzone 1-3 на движке Decima было бы круто увидеть

0
Олег Дудин Евгений Кондратенко

А через 5-6 лет тебе их снова продадут на новом движке. Купишь? :)

0
Be3yH4eG

По 6-7 кусков? Не, не надо.

-2