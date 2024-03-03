Пользователи считают, что нашли еще один намёк на существование переиздания оригинальной трилогии God of War

Недавно один из инсайдеров заявил, что слышал о том, что в разработке у компании Sony находится переиздание оригинальной трилогии God of War - сегодня пользователи обнаружили ещё один намёк на то, что это действительно может быть правдой.

Как стало известно, следующий сезон Fortnite будет посвящён Древней Греции, а в качестве гостевого персонажа в игру добавят молодого Кратоса. Несмотря на подходящую тематику сезона, это все равно довольно необычный выбор персонажа, учитывая что старый Кратос из нынешней дилогии появился в игре уже несколько лет назад.

Молодого Кратоса Sony предпочитала долгие годы не вспоминать ни в каких рекламных компаниях, по всей видимости считая его греческие кровавые похождения, в которых были ещё и мини-игры с сексом с женщинами, "токсичными" для своей нынешней репутации. Однако теперь лёд тронулся. Пользователи предполагают, что анонс обновлённой трилогии может состояться как раз во время выхода/по окончании следующего сезона. Текущий сезон завершится 8 марта.

Кроме того, в следующем году исполняется 20-лет оригинальной God of War - более удачного времени для выхода трилогии, если она действительно есть в планах у компании Sony, не подобрать.