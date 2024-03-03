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God of War 22.03.2005
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.9 468 оценок

Пользователи считают, что нашли еще один намёк на существование переиздания оригинальной трилогии God of War

AceTheKing
Новости

Недавно один из инсайдеров заявил, что слышал о том, что в разработке у компании Sony находится переиздание оригинальной трилогии God of War - сегодня пользователи обнаружили ещё один намёк на то, что это действительно может быть правдой.

Как стало известно, следующий сезон Fortnite будет посвящён Древней Греции, а в качестве гостевого персонажа в игру добавят молодого Кратоса. Несмотря на подходящую тематику сезона, это все равно довольно необычный выбор персонажа, учитывая что старый Кратос из нынешней дилогии появился в игре уже несколько лет назад.

Молодого Кратоса Sony предпочитала долгие годы не вспоминать ни в каких рекламных компаниях, по всей видимости считая его греческие кровавые похождения, в которых были ещё и мини-игры с сексом с женщинами, "токсичными" для своей нынешней репутации. Однако теперь лёд тронулся. Пользователи предполагают, что анонс обновлённой трилогии может состояться как раз во время выхода/по окончании следующего сезона. Текущий сезон завершится 8 марта.

Кроме того, в следующем году исполняется 20-лет оригинальной God of War - более удачного времени для выхода трилогии, если она действительно есть в планах у компании Sony, не подобрать.

-7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
BAZKIN

Ага, рядом с переизданием Gears of War 2 и 3

5
Rorschach93

рил бы выпустили уже всё эпохи х360 и пс3 на комп и пс5

0
хренагу6ка

таких теорий и слухов было про ремастер и выход на ПК Bloodborne просто не счесть

0
caliskan

В 3 часть чуть побегал и забросил, слишком устарела, такое только для престарелых сонибоев в маразме. Новые части конечно по сюжету слишком сопливые, но там и графон и геймплей отличный и камера не как в играх прошлого

0