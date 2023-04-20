God of War исполнилось пять лет ©

20 апреля 2018 года владельцы PS4 начали новое приключение Кратоса. Бог войны отправился в норвежскую мифологию, чтобы представить игрокам свою новую сторону и предложить желающим несколько запоминающихся поединков.

В блоге PlayStation появился пост от студии Santa Monica, в котором компания сообщает подробности большого столкновения с Бальдром. Разработчики раскрывают дополнительную информацию про работу над игрой и финальной схваткой.

Разработчики решили выложить этот материал, потому что God of War как раз сегодня исполняется 5 лет. Кратос прошел долгий путь, в течение которого его по достоинству оценили на PS4 (средний рейтинг 94%!), затем приключение вышло на PC и PS5 (бесплатное обновление), а в прошлом году God of War Ragnarok дебютировал на двух поколениях консолей PlayStation.

God of War продолжила историю Кратоса, начатую спустя долгое время после событий God of War 3. Игра была мягким перезапуском и представила совершенно иную версию Кратоса. Хотя такие перемены, как и изменения в боевой системе, не всем пришлись по душе, большинство поклонников понравилась новая трактовка его характера

Недавно также стало известно, что продажи серии God of War составили более 25 млн копий по всему миру В настоящее время игровому сообществу неизвестны дальнейшие планы Santa Monica Studio в отношении серии God of War.