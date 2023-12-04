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God of War (2018) 20.04.2018
8.8 2 964 оценки

На футбольных трибунах болельщики сформировали грозного Кратоса из God of War

Gutsz
Новости

Главный герой популярной серии God of War внезапно появился на одном из самых крупнейших стадионов Саудовской Аравии. Болельщики футбольного клуба Аль-Хиляль решили необычным способом поддержать свою команду и прямо во время решающего противостояния с клубом Аль-Наср сформировали грозное лицо Кратоса.

Изображение главного героя God of War появилось прямо на трибунах, благодаря футбольным болельщикам и заядлым фанатам игры. Объединившись, они сформировали лицо Кратоса в несколько иной вид. Чтобы соответствовать цветам клуба Аль-Хиляль, красное тату было изменено на синее, однако его образ все еще легко узнается.

Примечательно, что такое изменение татуировки Кратоса от футбольных фанатов по случайному стечению обстоятельств совпало с ранним концептом главного героя для самой первой игры. Изначально разработчики также хотели сделать его татуировки синими, но потом отказались от этой идеи в пользу красного цвета.

2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Unicorling

У него синяя полоска, это варвар из Diablo 2 ))

8
Protocol10

точняк, блохер опазорился, стыдоба

2
Brazz20000

Паххах, разоблачение. Теперь читаю про это совпадение концепта и т.п., такой стыд.

1
211186

Круто

0
Rensky27

не канон

0