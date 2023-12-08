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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.3 770 оценок

God of War Ragnarok разошлась тиражом 15 миллионов копий

monk70
Новости

Помимо анонса нового бесплатного DLC, Sony Santa Monica Studios и PlayStation обновили данные продаж God of War Ragnarok, последнего приключения Кратоса вместе со своим сыном Атреем. По данным создателей, с момента запуска 9 ноября 2022 года по всему миру было продано более 15 миллионов копий God of War Ragnarok. В феврале 2023 года сообщалось о продаже 11 миллионов копий. То есть менее чем за год ещё 4 миллиона копий игры нашли своих владельцев.

God of War Ragnarok доступна для PlayStation 4 и PlayStation 5. Бесплатное дополнение Valhalla станет доступно 12 декабря.

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