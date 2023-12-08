God of War Ragnarok разошлась тиражом 15 миллионов копий

Помимо анонса нового бесплатного DLC, Sony Santa Monica Studios и PlayStation обновили данные продаж God of War Ragnarok, последнего приключения Кратоса вместе со своим сыном Атреем. По данным создателей, с момента запуска 9 ноября 2022 года по всему миру было продано более 15 миллионов копий God of War Ragnarok. В феврале 2023 года сообщалось о продаже 11 миллионов копий. То есть менее чем за год ещё 4 миллиона копий игры нашли своих владельцев.

God of War Ragnarok доступна для PlayStation 4 и PlayStation 5. Бесплатное дополнение Valhalla станет доступно 12 декабря.