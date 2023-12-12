God of War Ragnarok: Valhalla добавит новые трофеи отдельно от базовой игры

Поскольку бесплатное DLC Valhalla для God of War Ragnarok выйдет всего через несколько часов для игроков PS4 и PS5, содиректор Михир Шет подтвердил, что оно добавит новые трофеи. Хорошей новостью является то, что они будут отделены от основной игры и не повлияют на Платиновый трофей.
Valhalla служит эпилогом Ragnarok, и хотя он доступен в любое время, вы можете захотеть закончить историю, прежде чем приступить к ней. В ней Кратос и Мимир отправляются в мифическое место и проникают в его глубины, чтобы сразиться со знакомыми врагами в режиме rogue-lite. Оружие и навыки Кратоса разблокированы, но рунические атаки и перки выбираются случайным образом при каждом прохождении.
Есть также глифы, которые повышают характеристики и пять уровней сложности, а в «Give Me Mastery» есть настолько сложное задание в конце игры, что даже команда разработчиков не может его решить.
лучше бы озвучку в турецкий регион завезли
есть настолько сложное задание в конце игры, что даже команда разработчиков не может его решить. Нейросеть кодила !?