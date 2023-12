God of War Ragnarok Valhalla - это "личный и рефлексивный" эпилог. Студия во многом опирается на жанр roguelite

После серии слухов и домыслов студия Santa Monica нарушила молчание — церемония награждения The Game Awards стал прекрасной возможностью представить бесплатное расширение к последнему приключению Кратоса. На этот раз перед Богом войны стоят новые, сложные задачи.

God of War Ragnarok уже разошлась тиражом более 15 миллионов копий на PS5 и PS4, поэтому студия решила поблагодарить сообщество за поддержку — и лучшей формой этого станет бесплатное дополнение. God of War Ragnarok Valhalla дебютирует 12 декабря, послужив эпилогом событий основной игры. Разработчики уверяют, что нас ждет «глубоко личное и задумчивое путешествие».

Кратос отправится в неизведанные глубины Валгаллы, чтобы преодолеть внутренние испытания и встретиться с отголосками своего прошлого — разработчики подчеркивают, что DLC во многом опирается на жанр roguelite.

Команда студии Santa Monica поставила перед собой задачу создать нечто отличное от всего, что мы делали раньше в истории God of War. God of War Ragnarök: Valhalla прославляет бой, который вы знаете и любите из God of War Ragnarök, и сочетает его со свежими экспериментальными элементами, вдохновленными жанром рогаликов.

God of War Ragnarok Valhalla предложит вам узнать о различных элементах арсенала главного героя — по ходу игры нас ждут новые враги и ряд сюрпризов. Кратос будет иметь постоянный доступ ко всему своему оружию и полностью улучшенным деревьям навыков, но при каждой попытке ему придется жертвовать своим щитом и путем Спартанской ярости.

В Валгалле поражение в бою не означает конец. Если Кратос потерпит неудачу, он проснется за дверью, готовый к новой попытке. В каждом испытании вы будете учиться и адаптироваться к испытаниям, которые может предложить Валгалла. Чем больше вы победите, тем больше ресурсов вы заработаете, которые сможете потратить на постоянные улучшения, которые повлияют как на Кратоса, так и на саму Валгаллу.

Дополнение предоставит 5 уровней сложности, и их можно будет свободно менять между последующими попытками. Santa Monica Studio рекомендует вам завершить последнее приключение Кратоса и Атрея перед началом дополнения.