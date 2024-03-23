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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.4 872 оценки

God of War Ragnarok: Valhalla, видеодневник рассказывает о возвращении к греческим мифам

monk70
Новости

Sony и студия Santa Monica опубликовали интересный закулисный видеодневник, посвящённый God of War Ragnarok: Valhalla, необычному дополнению в стиле roguelike, и возвращению к греческим мифам.

Богатая отсылками к оригинальной God of War 2 и не только, Valhalla на повествовательном уровне обыгрывает идею мягкой перезагрузки и славное прошлое франшизы, которое проявляется во время последней миссии Кратоса так, как мы не знаем. не хочу вам раскрываться.

В видеоролике сорежиссеры дополнения Бруно Веласкес и Михир Шет рассказывают об этих отсылках и делают это в рамках празднования годовщины God of War: первая часть серии вышла 22 марта 2005.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
antonborisov198

За греческие ничего не скажу, но после скандинавских лучше всего перейти на египетский пантеон. Там прям для Кратоса уйма "контента".

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