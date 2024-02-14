Лучший подарок: Девушка подарила своему парню "Монополию" ручной работы в стиле God of War: Ragnarok

Игровое сообщество всегда проявляет недюжинную креативность, особенно когда дело доходит до подарков своим близким. Молодая девушка, которая, как и ее парень, увлекается играми, решила сделать действительно приятный подарок ко Дню влюбленных. Она самостоятельно сделала "Монополию", оформив упаковку, карточки и правила знаменитой настольной игры в стиле God of War: Ragnarok.
Парень, получивший подарок, крайне высоко оценил старания своей девушки. Как оказалось, его день рождения практически совпадает с праздником влюбленных, поэтому он был рад получить пусть всего один, но очень большой по значению подарок. По его словам, творение девушки очень удачно совпало с относительно недавним релизом бесплатного дополнения к God of War: Ragnarok, которое он как раз проходит. Некоторые части подаренной "Монополии" были созданы с учетом событий, локаций и персонажей из этого расширения.
Многие пользователи в социальных сетях отметили, что хотели бы получить такой же подарок. Некоторые игроки даже заинтересовались возможной покупкой необычного издания "Монополии" в стиле God of War. К сожалению, девушка потратила на создание только одной такой версии очень много времени и сил, к тому же это был подарок, поэтому она не собирается повторять его даже за денежное вознаграждение.
Всяко лучше, чем носки.
Ну тут реально времени ушло не мало думаю
До слез
Жалко только сама "Монополия" морально устарела, почти как Кратос)
Кому как. Посидеть компанией вполне себе норм.