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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.4 849 оценок

Лучший подарок: Девушка подарила своему парню "Монополию" ручной работы в стиле God of War: Ragnarok

Gutsz
Новости

Игровое сообщество всегда проявляет недюжинную креативность, особенно когда дело доходит до подарков своим близким. Молодая девушка, которая, как и ее парень, увлекается играми, решила сделать действительно приятный подарок ко Дню влюбленных. Она самостоятельно сделала "Монополию", оформив упаковку, карточки и правила знаменитой настольной игры в стиле God of War: Ragnarok.

Парень, получивший подарок, крайне высоко оценил старания своей девушки. Как оказалось, его день рождения практически совпадает с праздником влюбленных, поэтому он был рад получить пусть всего один, но очень большой по значению подарок. По его словам, творение девушки очень удачно совпало с относительно недавним релизом бесплатного дополнения к God of War: Ragnarok, которое он как раз проходит. Некоторые части подаренной "Монополии" были созданы с учетом событий, локаций и персонажей из этого расширения.

Многие пользователи в социальных сетях отметили, что хотели бы получить такой же подарок. Некоторые игроки даже заинтересовались возможной покупкой необычного издания "Монополии" в стиле God of War. К сожалению, девушка потратила на создание только одной такой версии очень много времени и сил, к тому же это был подарок, поэтому она не собирается повторять его даже за денежное вознаграждение.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
sapphire_n

Всяко лучше, чем носки.

2
bysaturn

Ну тут реально времени ушло не мало думаю

1
DanteAwake

До слез

0
Drugzverei

Жалко только сама "Монополия" морально устарела, почти как Кратос)

-2
DarkScorpius

Кому как. Посидеть компанией вполне себе норм.

4