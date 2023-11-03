Михаил Белякович, русский голос Кратоса, возможно, подтвердил существование DLC для God of War: Ragnarok

Похоже, что предполагаемое DLC для God of War: Ragnarok действительно существует и может быть официально представлено в конце этого года на церемонии The Game Awards, которая состоится 7 декабря.
На этой неделе появилось сообщение о том, что предполагаемое DLC будет официально анонсировано в конце года, однако до сих пор ничего не было официально подтверждено, но, похоже, у нас есть и первая подсказка, которая может окончательно подтвердить наличие нового контента для игры.
По сообщениям новостных порталов, Михаил Белякович, русский голос Кратоса в последних двух играх франшизы поделился в VK изображением, свидетельствующим о том, что он работает над чем-то, связанным с Ragnarok.
Пост сопровождается следующим сообщением: " Она...любимая игра... (дополнение)", из чего можно сделать вывод, что дополнение к God of War: Ragnarok действительно существует.
После публикации сообщение было быстро удалено из VK, так как актер озвучки по всей видимости, понял, что это может привести к неприятностям. Впрочем, оказалось, что уже поздно - многие успели сохранить данное изображение.
На данный момент информация об этом возможном DLC по-прежнему хранится в тайне.
Надеюсь, что у актёра из-за этого поста не будет всё-таки проблем
В dlc скорее всего Кратоса сольют навсегда . Дело в том что в существующей американской повестке Кратосу нет места . Он белый человек поэтому он не может в играх от Сосони убивать черных Богов из Африки (прям черных на 100% ) или более смуглых как из Египта , но все же черных . Он вообще не имеет право притронутся ни к азиатскому пантеону , да ни к чему больше вообще . Сответственно белых пантелонов богов кроме славянских не осталось так что либо Кратос пойдет дальше против Перуна , либо в игру не просто так была введена черная Ангрбода которая переспит с Атреем и родит черного Бога войны который пойдет убивать какие нибудь египетские пантеоны богов за смерть дедушки Кратоса от их рук .
длц для длц все же быть
DLC для DLC)