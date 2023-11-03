Михаил Белякович, русский голос Кратоса, возможно, подтвердил существование DLC для God of War: Ragnarok

Похоже, что предполагаемое DLC для God of War: Ragnarok действительно существует и может быть официально представлено в конце этого года на церемонии The Game Awards, которая состоится 7 декабря.

На этой неделе появилось сообщение о том, что предполагаемое DLC будет официально анонсировано в конце года, однако до сих пор ничего не было официально подтверждено, но, похоже, у нас есть и первая подсказка, которая может окончательно подтвердить наличие нового контента для игры.

По сообщениям новостных порталов, Михаил Белякович, русский голос Кратоса в последних двух играх франшизы поделился в VK изображением, свидетельствующим о том, что он работает над чем-то, связанным с Ragnarok.

Пост сопровождается следующим сообщением: " Она...любимая игра... (дополнение)", из чего можно сделать вывод, что дополнение к God of War: Ragnarok действительно существует.

После публикации сообщение было быстро удалено из VK, так как актер озвучки по всей видимости, понял, что это может привести к неприятностям. Впрочем, оказалось, что уже поздно - многие успели сохранить данное изображение.

На данный момент информация об этом возможном DLC по-прежнему хранится в тайне.