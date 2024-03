ПК-версия God of War: Ragnarok выйдет в начале 2025 года

У компании Sony на этот год достаточно плотный график релизов бывших эксклюзивов PlayStation на ПК. Уже завтра до "народной" платформы доберется Horizon: Forbidden West, а в мае игроки получат самурайский экшен Ghost of Tsushima. Таких два крупных проекта в год уже большая щедрость, но по слухам до конца года на ПК выйдет еще и улучшенная версия The Last of Us Part 2. Что касается самого высокоценного эксклюзива PlayStation за последнее несколько лет — God of War: Ragnarok, его придется подождать до 2025 года.

Интересной информацией о планах Sony поделился инсайдер с ником Silknight. Этот пользователь быстро обрел славу благодаря точным утечкам недавних анонсов, в том числе Ghost of Tsushima для ПК. Он по-прежнему скрывает свои источники и не предоставляет никаких подтверждений своих слов, но пока ни разу не ошибался, поэтому ему можно верить.

По данным инсайдера, компания Sony сохранит текущую стратегию выпуска эксклюзивов PlayStation на ПК. По его словам, в Steam и EGS выйдут абсолютно все игры с консоли и это лишь вопрос времени. Следующим крупным проектом, который лишится статуса эксклюзивности, должна стать God of War: Ragnarok. Если верить Silknight, ПК-версию этой игры собираются выпустить в первом квартале 2025 года, но еще есть небольшой шанс увидеть игру немного раньше.