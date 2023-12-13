Разработчики тизерят, что история God of War Ragnarok не закончена даже после Valhalla

God of Ragnarok: Valhalla вышла всего через несколько дней после неожиданного анонса на The Game Awards и представила бесплатный сюжетный рогалик для знаменитого приключенческого боевика, служащего эпилогом к сюжету базовой игры. Однако интересно, что сюжет игры, возможно, еще не закончен.
Это следует из недавно опубликованного сообщения в Твиттере Ориона Уокера, старшего сценариста SIE Santa Monica Studio, который предположил, что после того, как в недавно выпущенном бесплатном DLC появятся титры, будет еще что рассказать.
«Вы действительно думаете, что титры — это конец истории? Да бросьте».
Учитывая тот факт, что God of War Ragnarok, как было подтверждено, является последней частью саги о скандинавской мифологии, конечно, удивительно видеть, что студия Santa Monica продолжает рассказывать истории в этом сеттинге - хотя сама игра, конечно, оставила много незакрытых вопросов.
Однако что именно имеет в виду Уокер, пока неясно. Ранее в этом году утечки утверждали, что расширение God of War Ragnarok (или отдельный дополнительный спин-офф, аналогичный Marvel's Spider-Man: Miles Morales) находится в разработке, и хотя некоторые предполагают, что Valhalla была тем самым DLC, на это стоит обратить внимание. В упомянутой утечке говорилось, что DLC не выйдет в 2023 году.
В любом случае, ясно, что God of War Ragnarok не является заключительным финальным актом скандинавской саги, как некоторые думали. К чему именно это приведет для франшизы, еще неизвестно.
God of War Ragnarok доступна на PS5 и PS4. По всему миру было продано более 15 миллионов единиц.
Да сколько можно то,лучше бы новую игру придумали.
Вроде все в восторге от длц. Но пишут что короткое. Если будут держать планку качества на таком и выше уровне то пусть пилят.
Надеюсь, будет крупное сюжетное DLC, а бесплатное сделано, что-бы игроки "не заскучали"
игра шедевр
Конечно этот трэшачок не закончится пока лавеха крутится может лепить конвейер