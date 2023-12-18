Сорежиссер DLC для God of War Ragnarok подтвердил отсылки к оригинальной God of War 2

God of War Ragnarok. Valhalla содержит ряд отсылок к оригинальной God of War 2, которые подтвердил сорежиссер Бруно Веласкес журналистам IGN. О чем именно идет речь?
За несколько дней до выхода God of War Ragnarok: Valhalla уже ходили разговоры об отсылках к играм с греческой мифологией, и Веласкес объяснил смысл этих связей, начав с главного арта DLC.
На изображении мы действительно видим Кратоса со спины, в позе, очень похожей на ту, что была на обложке второй главы God of War, но с некоторыми важными отличиями, подчеркнутыми сорежиссером.
Я бы сказал, что это абсолютно намеренные отсылки, да. Потому что это что-то о Кратосе и путешествии, которое он совершает, очень похожее на то, что мы видели в оригинальной God of War 2. Однако теперь обстоятельства совершенно другие, и то, как персонаж оказался в таком положении, с личностью нового Кратоса и всеми переживаниями, через которые он прошел, - способ засвидетельствовать это.