В первом трейлере God of War Ragnarok Valhalla нашли ряд отсылок к старым играм серии с греческой мифологией

Sony Santa Monica во время церемонии The Game Awards 2023 анонсировала Valhalla, бесплатное DLC для God of War Ragnarok, выходящее на следующей неделе на PS5 и PS4. После тщательного анализа фанаты обнаружили в анонсирующем трейлере ряд отсылок к старым играм серии с греческой мифологией.
Самая очевидная из них, которую вы, возможно, тоже заметили, — это то, что в одном из испытаний Кратосу предстоит столкнуться с циклопом, вооруженным булавой, - врагом, который появлялся в первой трилогии God of War и спин-оффах для PSP, но отсутствует в новой части серии, не в последнюю очередь потому, что вступает в противоречие с норвежской мифологией.
Еще одна отсылка - фоновая музыка во второй части ролика, явная переделка эпической темы, сопровождавшей Кратоса в первых играх серии.
Последней подсказкой может стать обложка DLC, которая, как вы можете видеть под заголовком, напоминает обложку God of War 2, хотя в данном случае это может быть просто совпадением.
Гипотеза фанатов заключается в том, что в God of War Ragnarok Valhalla могут быть новые испытания, связанные с греческой мифологией, а значит, и другие старые знакомые Кратоса, например, медузы, минотавры, гарпии и другие.
Об этом мы узнаем уже через несколько дней. На самом деле, God of War Ragnarok: Valhalla должна выйти 12 декабря 2023 года в качестве бесплатного DLC для всех игроков на PS5 и PS4.
Идеи закончились раскопали старые асеты.