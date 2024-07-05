Создатель God of War считает Атрея ужасным персонажем

Недавно у Дэвида Яффе, создателя франшизы God of War, состоялось интервью с директором Days Gone Джоном Гарвином, в котором Яффе поделился своим мнением касательно обновленных версий персонажей новой дилогии God of War.
Дэвид Яффе считает, что нынешние разработчики извратили саму идею Кратоса, превратив его из воплощения ярости в заботливого стареющего отца, сильно отойдя от первоначальной задумки персонажа. При этом Атрея он назвал и вовсе ужасным персонажем, как с визуальной, так и с геймплейной точки зрения. По мнению Яффе разработчики растеряли весь потенциал Атрея в Ragnarok:
Им следовало подготовить Атрея к середине или концу Ragnarok, чтобы у игрока была мотивация в духе: "Черт возьми, этот чувак крут, я хочу стать таким же!" Но игра не дала нам этого.
God of War: Ragnarok доступна на PS4 и PS5. На PC игра выйдет уже 19 сентября.
Похождения за Атрея это самые скучные моменты в игре.
Согласен, хотя сценка в таверне с бухающим Тором меня повеселило. =)
У пацана не плохой карьерный рост, а от мелкого п#здюка до взрослого парня, а вот у кратоса понижение от бати беспоевшиеся за сына до беспокойного бати, хотя интересна их точка зрения на одно событие и как его они по своему видят и достигают. Но ясно что они атреем хотят заменить кратоса, думаю это не возможно, не тот типаж
Можно все вытащить изящным мувом где должен произойти ультра п3дц и трей оскатинится, но у разрабов яиц не хватит
поэтому эта шляпа не стоит времени на прохождение
Хайп прошёл, бабки получены. Теперь можно честно признаться что последние две части gow шлак.
Да и в целом фurню какую то сотворили // Александр Ковалёв
Я смотрю у создателя оригинального годоча вот этот период начался. Когда сам нихрена не может, "писка ,скажем так, не стоит" но остальные делают фигню.
Ну делают фигню. Ок. Ну давай. Покажи как надо гений. Тебе же 53 года.
Вообще как человек что последнее сделал Drawn to Death. Не ему говорить, о убогости.
лол..как надо он показал в прошлых частях God of War..если б он это не показал..то этого убожества 2018 года и рагнарёка..просто бы не было . длц Вальгалла мне понравилась..она хоть напоминает старый добрый GoW
Обычный ребенок в пубертате, который не знает чего ему от жизни нужно. В чём проблема? Или он должен как Кратос богов вырезать? Зато крутой
Это "обычный ребёнок в пубертате" времен поздней античности/раннего средневековья. Тогда с малолетними дe6uлами не церемонились. Сейчас их развелось очень много, факт // Александр Ковалёв
В первой части пацаненок страдал, мать умерла, батя болт положил на его и изводит его тренировками спартанскими, когда батя говорит что он бог тоже, у пацана от чсв крыша слетает это даже геймплейно показали, потом пацан уймется и начинается его рост и взросление) во 2й пацанчик уже и девками интересоваться начал(а мог бы и не только лол)
Проблема актуальности мнения Дэвида в том, что его последние игры были лютейшей парашей, так что за свое творчество отвечал бы лучше.