Создатель God of War считает Атрея ужасным персонажем

Недавно у Дэвида Яффе, создателя франшизы God of War, состоялось интервью с директором Days Gone Джоном Гарвином, в котором Яффе поделился своим мнением касательно обновленных версий персонажей новой дилогии God of War.

Дэвид Яффе считает, что нынешние разработчики извратили саму идею Кратоса, превратив его из воплощения ярости в заботливого стареющего отца, сильно отойдя от первоначальной задумки персонажа. При этом Атрея он назвал и вовсе ужасным персонажем, как с визуальной, так и с геймплейной точки зрения. По мнению Яффе разработчики растеряли весь потенциал Атрея в Ragnarok:

Им следовало подготовить Атрея к середине или концу Ragnarok, чтобы у игрока была мотивация в духе: "Черт возьми, этот чувак крут, я хочу стать таким же!" Но игра не дала нам этого.

God of War: Ragnarok доступна на PS4 и PS5. На PC игра выйдет уже 19 сентября.