Создатель первых God of War недоволен новым характером и историей Кратоса

God of War - это совершенно другая франшиза по сравнению с ее ранними версиями. После возрождения 2018 года франшиза стала более сфокусированной на повествовании, поставив в центр внимания персонажа Кратоса.

Это новое направление принесло IP большой успех. God of War Ragnarok достигла 15 миллионов продаж и стала одной из самых продаваемых игр на PlayStation, поэтому серия обрела новую жизнь после 2018 года.

Однако создатель God of War Дэвид Яффе, похоже, не удовлетворен своим новым направлением. В недавнем видеоролике он объяснил отсутствие интереса к новой истории, заявив, что его не устраивает направление развития IP и персонаж Кратоса.

Обсуждая последние части норвежской саги God of War, Дэвид Яффе напомнил, что команда Santa Monica вложила частички своего роста в таких персонажей, как Кратос. Если в прошлом всеми любимый греческий бог был машиной насилия, то теперь его новый персонаж больше сосредоточен на семье и заботе о других, особенно об Атрее.

Однако Дэвид Яффе считает, что такие герои, как Кратос, не должны слишком сильно отклоняться от своего основного направления. Проводя параллели между Кратосом и Индианой Джонсом, он заявил, что оба героя страдают от схожих проблем, и сказал:

Я не хочу, чтобы эти персонажи развивались.

Делясь своими мыслями о Кратосе и его нынешней роли отца, Дэвид Яффе сказал:

Это не то, чем является этот персонаж. Хватит.

Интересно, что Дэвиду Яффе, похоже, понравилось, как Santa Monica обошлась с God of War в 2018 году. Когда его спросили о том, что он думает о первой игре, он заявил, что Кратос был интересным персонажем в той части, но последняя игра не сохранила этот импульс.

Создатель God of War сказал:

Мне совсем не нравится направление, в котором движется God of War.

Эти комментарии интересны, поскольку можно сказать, что Кратос всегда был семейным человеком. Фактически, вся его мотивация к мести началась со смерти жены и ребенка. И хотя впоследствии повествование переросло в более личную историю мести, трудно отрицать, что действия Кратоса всегда были продиктованы любовью к его погибшей семье. Тем не менее, похоже, Дэвиду Яффе не очень понравилась God of War Ragnarok.

Это не первый раз, когда создатель высказывает резкое мнение. Не так давно он отметил, что Spider-Man 2 не хватает инноваций.

Хотя многие критиковали бывшего разработчика за этот комментарий, шаблонный подход мог стать главной причиной того, что Spider-Man 2 не получил ни одной награды на церемонии The Game Awards на прошлой неделе.

Несмотря на мнение Дэвида Яффе, общественность, похоже, довольна God of War Ragnarok. Недавно к игре вышло новое DLC, еще больше раскрывающее Кратоса и его путь за последние два десятилетия.