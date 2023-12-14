Создатель первых God of War недоволен новым характером и историей Кратоса

God of War - это совершенно другая франшиза по сравнению с ее ранними версиями. После возрождения 2018 года франшиза стала более сфокусированной на повествовании, поставив в центр внимания персонажа Кратоса.
Это новое направление принесло IP большой успех. God of War Ragnarok достигла 15 миллионов продаж и стала одной из самых продаваемых игр на PlayStation, поэтому серия обрела новую жизнь после 2018 года.
Однако создатель God of War Дэвид Яффе, похоже, не удовлетворен своим новым направлением. В недавнем видеоролике он объяснил отсутствие интереса к новой истории, заявив, что его не устраивает направление развития IP и персонаж Кратоса.
Обсуждая последние части норвежской саги God of War, Дэвид Яффе напомнил, что команда Santa Monica вложила частички своего роста в таких персонажей, как Кратос. Если в прошлом всеми любимый греческий бог был машиной насилия, то теперь его новый персонаж больше сосредоточен на семье и заботе о других, особенно об Атрее.
Однако Дэвид Яффе считает, что такие герои, как Кратос, не должны слишком сильно отклоняться от своего основного направления. Проводя параллели между Кратосом и Индианой Джонсом, он заявил, что оба героя страдают от схожих проблем, и сказал:
Я не хочу, чтобы эти персонажи развивались.
Делясь своими мыслями о Кратосе и его нынешней роли отца, Дэвид Яффе сказал:
Это не то, чем является этот персонаж. Хватит.
Интересно, что Дэвиду Яффе, похоже, понравилось, как Santa Monica обошлась с God of War в 2018 году. Когда его спросили о том, что он думает о первой игре, он заявил, что Кратос был интересным персонажем в той части, но последняя игра не сохранила этот импульс.
Создатель God of War сказал:
Мне совсем не нравится направление, в котором движется God of War.
Эти комментарии интересны, поскольку можно сказать, что Кратос всегда был семейным человеком. Фактически, вся его мотивация к мести началась со смерти жены и ребенка. И хотя впоследствии повествование переросло в более личную историю мести, трудно отрицать, что действия Кратоса всегда были продиктованы любовью к его погибшей семье. Тем не менее, похоже, Дэвиду Яффе не очень понравилась God of War Ragnarok.
Это не первый раз, когда создатель высказывает резкое мнение. Не так давно он отметил, что Spider-Man 2 не хватает инноваций.
Хотя многие критиковали бывшего разработчика за этот комментарий, шаблонный подход мог стать главной причиной того, что Spider-Man 2 не получил ни одной награды на церемонии The Game Awards на прошлой неделе.
Несмотря на мнение Дэвида Яффе, общественность, похоже, довольна God of War Ragnarok. Недавно к игре вышло новое DLC, еще больше раскрывающее Кратоса и его путь за последние два десятилетия.
Сиси убрали, красивых богинь тоже, герой стал тряпкой, зато семейные ценности, где сынуля непрочь шоколадки, которая унизила его за попытку подарить ей цветочек))))
Вот тут можно поспорить
Единственная симпатичная женщина в игре, что не скажешь о её дочке.
Как человек который прошел почти все части, я пожалуй соглашусь с этим. Для меня скандинавская сага о кратосе получилась скучнее греческой. Но опять же я могу понять сони, все дело в смене поколений. Если старым игрокам для веселья было достоточно побольше экшена и кровяки, то нынешним нужен глубокий сюжет и драма "в некоторых случаях с повесточкой". Я не скажу что это прям плохо, но чаще всего это вредит старым персонажам. Как пример тот же бласковец например, в старых играх характер у него был лучше.
Всё это фигня. Тот же думгай как мочил безжалостно деманюк в первых думах, так и продолжает это делать в современных итерациях и никакие его там душевные терзания и переживания не съедают.
К сожалению это очень хорошее исключение. И я уверен нынешний дум бы не был таким, если бы третья часть с закосом на сюжет не провалилась.
Ну тут он прав) в бабу какую-то превратили персонажа
Я конечно в Рагнарек не играл про нее, не чего, не скажу. Но в первой части мне понравилось, что Кратос стал деданом который жизнь увидел. Он более серьезен и пытается обдумывать свои действия. И на оборот интересно как персонаж развивается. Когда был молод и горячая кровь, то он прям берсеркер. А тут стал зрелым, видит уже жизнь опытом и зрелостью.
Полностью согласен. Сони просрала такую серию.
Ну хрен бы с ним убрали бы Кратоса и сменили сеттинг на Скандинавию, но саму концепцию трогать не надо. Мясных слешеров раз два и обчелся.
Но нет сделали очередную стерильную, нудную холилку с сюжетом для педофилов или мальчиков геев.
Согласен, Кратос вышел каким то ну слишком тряпейшим, конечно не нужно его превращать в бешенного быка из третьей части, но и зачем же ударяться в другую сторону так радикально? Да и вообще Скандинавская мифология не сильно сработала. Можно было взять египетскую или вообще Южноамериканскую - вот это было бы интереснее и крови там не меньше.
На середине забросил это. Доиграть так и не смог.
Весь упор игр сони теперь будет на американскую сою, и попкорн типа паука. Нечто подобное скатившемуся марвелу.
"Я не хочу, чтобы эти персонажи развивались." -думаю на этом обсуждение этой темы можно заканчивать.
Как по мне то первые части были получше
Я солидарен. Кратос это сгусток ненависти, которая направлена на богов. Это ярость человеческая, которая нацелена на уничтожение самодовольных богов, которые считали что им все можно. Он должен продолжать путешествие с целью уничтожения богов и вгонять человечество в темный век, когда они останутся один на один порождениями ада и природы и все что остается это надеяться на себя.
Версия 2018 неплохое размышление на тему "что если", но я бы предпочел, чтобы вернулись к оригинальной версии Кратоса, но увы, он изменился в угоду западной повестки. В новую не играл, покупать ради этого консоль не вижу смысла. В последнее время экзы от Sony не так чтобы сильно радовали.
Факт я первый об этом говорил, и с ним согласен.
Если бы персонаж не развивался, то по всей логике, его бы давно уже убили бы, просто объединив силы.
GoW 2018 года был неплохим. Кратос был похож больше как на уставшего война который уже пережил свои грандиозные битвы и тем самым потерявший свой боевой пыл. К тому же было ощущение что вся история что была в игре лишь начало чего то грандиозного. А потом вышел GoW Ragnarok и все слили в унитаз. Даже финальная битва с Балдуром была эпичнее чем битва с Одином.
Ребят, ну люди с возрастом меняются. Почему персонаж не может.
Комменты почитал, ну вы и малолетние д#билы конечно🤦♂️
Лучше пускай будет таким каким выпустили с 2018 года, чем берсерком с 2005, который рвет всех на куски (даже своих отправлял на смерть), трахает всех, и в голове у него только одна месть. Серия вообще классная, за сюжетом интересно было следить, но не за персонажем, сострадание к нему пропадает из-за его характера в прошлых частях.
Мне плевать на минусы, кто будет ставить.
В этом и суть молодого Кратоса. Истинный воин который безжаластен к своим врагам, не испытывающий к ним никаких эмоций. Цель проста - отомстить здесь и сейчас.
Это называется рост персонажа. До гов 2018 это был просто орущий мужик
Ну пусть поноет, что ему остаётся