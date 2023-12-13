В God of War Ragnarok Valhalla появилось испытание, с которым не справились даже разработчики

Несколько часов назад стало официально доступно бесплатное DLC God of War Ragnarok Valhalla, в котором Кратосу предстоит преодолеть немало испытаний. Цель расширения - предложить игрокам God of War Ragnarok возможность на практике проверить все полученные навыки, о чем свидетельствует одно из самых интересных дополнений к этому небольшому экспаншену.
В состав DLC Valhalla, установка которого на PS5 займет почти 8 ГБ, помимо прочего, вошел уровень сложности "Покажи мастерство" - самый сложный из всех, которые когда-либо появлялись за всю историю игры. Это настолько трудная задача, что даже сами разработчики не знают, можно ли ее вообще осилить: как пишет Game Rant, команда призналась, что так и не смогла пройти ее во время разработки.
Михир Шетх, игровой директор бесплатного DLC, признался, что ему не терпится узнать, как скоро сообщество сможет показать создателям, как на самом деле следует играть в God of War Ragnarok, или же Санта-Моника на этот раз возьмет верх:
В God of War Ragnarok есть эндгейм-задача, которую на сложности "Покажи мастерство" никто из команды разработчиков не смог пройти. Мне очень, очень интересно узнать, как быстро мы будем унижены сообществом... как это часто бывает... но, может быть, на этот раз мы их победим?
Для тех, кому не терпится доказать, насколько "плохи" разработчики, напоминаем, что бесплатное DLC God of War Ragnarok уже доступно для скачивания.
Ща корейский киберспортсмен за день пройдет
На ПК уже бы прошли в первый день)
даже...
Пфф, для спидранеров нет ничего невозможного.
У кого нить на ps4 пишет "Недоступно в настоящее время" и кидает в магазин перед этой надписью?