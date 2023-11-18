Новые скриншоты из российского автосимулятора Go Race

Недавно был представлен прототип нового российского спорткара Rossa LM GT, в планах есть дорожная версия, а также гоночные варианты для классов: GT2 и GT3, в создании автомобиля принимал участие известный гонщик Роман Русинов, а теперь появились новые скриншоты из игры Go Race с участием выше описанного автомобиля - Rossa LM GT, это его первое появление в играх. Ранее был показан видеоролик из игры про трассу Сочи Автодром, в своё время принимавший этап Формулы-1. Окончательной даты выходы игры пока нет.
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об игре
Go Race TBA
4 2 оценки
TBA PC
Официальный сайт: http://www.gorace.ru/
Разработчик: GameSTUL!
Издатель: GameSTUL!
4/10 Пользователи 2
Этот российский автосимулятор предлагает игрокам принять участие в гонках на точных виртуальных копиях реальных трасс по всей стране.
В игре представлены автомобили разных классов — от картинга до мощных болидов «Формулы-4». Особую гордость разработчиков составляет российский гоночный автомобиль Shortcut от компании DK Racing.
Гонщикам предстоит освоить такие знаменитые трассы, как Смоленск, MRW, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Грозный, ADM, Красноярск, Рязань и Магнитогорск. Каждая трасса воссоздана с максимальной точностью для полного погружения в атмосферу реальных соревнований.
Очень интересно, но не хрена не понятно -)
Планируют сделать серьезный симулятор, вроде Assetto Corsa.
Марусю добавят?
будут и Русы и Ящеры, всё будет)))
А я серьёзно спросил, тачка Marussia ведь есть))) Первый раз с ней познакомился в NFS Most Wanted 2012
Графон не завезли
что за глупый трейлер,камера плывает по трассе,а потом выходит показывать задники мол глядите мы тут олимпийский огонь и стадик нарисовали-сразу видно дилетантов.
Изучи вопрос потом мычи. Ребята делают весьма качественные сканы трасс, есть паки для AC.А так же имеют тренажеры для реальных пилотов. Просто из этого в итоге решили вырастить сим, пилят энтузиасты, а не игроделы. Вот и не могут в трейлеры.
у меня же претензия не к ребятам,а к их трейлеру.То что они имеют тренажеры и тд не меняет того что глупый трейлер,вот и показали бы красивые сканы трасс итд.И то что делают энтузиасты тоже не должно прибавить им очков, энтузиасты как раз обычно делают круче игроделов.Игроделы как раз сейчас не умеют делать трейлеры.Нужно было показать то что заинтересует потенциальную публику,потенциал,а не то из-за чего должны куда то идти изучать вопрос.Ребят как раз этих я знаю,потому что сам увлекаюсь автосимами
Что это за не понятная хрень?
Даже воду сделать нормально не смогли... а где москвич ? ^_^
Автомобиль выглядит как внебрачный ребенок Ferrari и Porshe
Этот проэкт встанет в ряд таких громких ру проэктов как "Лада рейсинг клаб" и "Маруся"
Вполне не плохо выглядит. Оценим, разумеется, на выходе. Сейчас почти нечего оценивать..
Японский дарк соулс, Американский НФС
О, новая часть Lada Racing Club
ого, игра из 2007 года