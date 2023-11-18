Новые скриншоты из российского автосимулятора Go Race

Недавно был представлен прототип нового российского спорткара Rossa LM GT, в планах есть дорожная версия, а также гоночные варианты для классов: GT2 и GT3, в создании автомобиля принимал участие известный гонщик Роман Русинов, а теперь появились новые скриншоты из игры Go Race с участием выше описанного автомобиля - Rossa LM GT, это его первое появление в играх. Ранее был показан видеоролик из игры про трассу Сочи Автодром, в своё время принимавший этап Формулы-1. Окончательной даты выходы игры пока нет.