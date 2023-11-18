на главную
об игре
Go Race TBA
4 2 оценки

Новые скриншоты из российского автосимулятора Go Race

Pavel Rally
Новости

Недавно был представлен прототип нового российского спорткара Rossa LM GT, в планах есть дорожная версия, а также гоночные варианты для классов: GT2 и GT3, в создании автомобиля принимал участие известный гонщик Роман Русинов, а теперь появились новые скриншоты из игры Go Race с участием выше описанного автомобиля - Rossa LM GT, это его первое появление в играх. Ранее был показан видеоролик из игры про трассу Сочи Автодром, в своё время принимавший этап Формулы-1. Окончательной даты выходы игры пока нет.

22
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Muxacuk1983

Очень интересно, но не хрена не понятно -)

4
Pavel Rally

Планируют сделать серьезный симулятор, вроде Assetto Corsa.

0
JustA_NiceGuy

Марусю добавят?

2
kalavashok tribagov

будут и Русы и Ящеры, всё будет)))

8
JustA_NiceGuy kalavashok tribagov

А я серьёзно спросил, тачка Marussia ведь есть))) Первый раз с ней познакомился в NFS Most Wanted 2012

0
Hidan20

Графон не завезли

1
SULIK 712

что за глупый трейлер,камера плывает по трассе,а потом выходит показывать задники мол глядите мы тут олимпийский огонь и стадик нарисовали-сразу видно дилетантов.

0
Такой Пирог

Изучи вопрос потом мычи. Ребята делают весьма качественные сканы трасс, есть паки для AC.А так же имеют тренажеры для реальных пилотов. Просто из этого в итоге решили вырастить сим, пилят энтузиасты, а не игроделы. Вот и не могут в трейлеры.

0
SULIK 712 Такой Пирог

у меня же претензия не к ребятам,а к их трейлеру.То что они имеют тренажеры и тд не меняет того что глупый трейлер,вот и показали бы красивые сканы трасс итд.И то что делают энтузиасты тоже не должно прибавить им очков, энтузиасты как раз обычно делают круче игроделов.Игроделы как раз сейчас не умеют делать трейлеры.Нужно было показать то что заинтересует потенциальную публику,потенциал,а не то из-за чего должны куда то идти изучать вопрос.Ребят как раз этих я знаю,потому что сам увлекаюсь автосимами

-1
HomeWork

Что это за не понятная хрень?

0
Ang Dark

Даже воду сделать нормально не смогли... а где москвич ? ^_^

0
V3RB

Автомобиль выглядит как внебрачный ребенок Ferrari и Porshe

0
Иващенко Евгений

Этот проэкт встанет в ряд таких громких ру проэктов как "Лада рейсинг клаб" и "Маруся"

0
Fiesta02

Вполне не плохо выглядит. Оценим, разумеется, на выходе. Сейчас почти нечего оценивать..

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Японский дарк соулс, Американский НФС

-1
Executor666

О, новая часть Lada Racing Club

-3
VIONICK08

ого, игра из 2007 года

-5