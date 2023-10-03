Razor1911 взломали последнюю версию Gotham Knights

Ролевой экшен, события которого разворачиваются в динамичном и интерактивном Готэм-Сити. Как в одиночной игре, так и вместе со своим другом в кооперативе, патрулируйте пять разных районов Готэма и разбирайтесь с преступностью, где бы вы её ни нашли.

Бэтмен мёртв. Новый обширный преступный подземный мир охватил улицы Готэм-Сити. Теперь дело за семьёй Бэтмена: Бэтгёрл, Найтвинг, Красный Колпак и Робин, должны защитить Готэм, дать надежду его жителям, дисциплинировать копов и вызвать страх у преступников.