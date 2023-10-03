на главную
об игре
Gotham Knights 21.10.2022
5.7 786 оценок

Razor1911 взломали последнюю версию Gotham Knights

©
AceTheKing
Новости

Сегодня группа Razor1911 сообщила о том, что они взломали последнюю версию Gotham Knight с новым обновлением "Кельвинский инцидент".

Как стало известно, в последнем патче Warner Bros. решила удалить защиту Denuvo из игры, но только из Microsoft Store версии игры. Несмотря на удаление Denuvo, в игре по-прежнему присутствовала защита от магазина Microsoft, которую и потребовалось взломать хакерам.

Ранее игра уже была взломана: благодаря тому что разработчики в одном из первых обновлений забыли добавить Denuvo в игру. Однако с тех пор вышло множество обновлений исправляющих баланс и оптимизацию в игре, значительно улучшив качество игры.

34
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
YouTube_GamesTezi

Блян, а я уж было обрадовался, подумал, что в мире ещё кто-то научился взламывать Денуво. Печаль.

15
saa0891
3
Umertviya

Денуво победила, жаль.

1
ConstructiveZihao

что то не слышно empress и skidrow skidrow дал громкый обешания где взломы skidrowww

1
Комментарий удален
Mimocrocodil

А ничего, что это самостоятельная игра в отдельной вселенной? Аркхэм к ней относится чуть более, чем никак.

2
Spillik

Не было предыдущих частей.

3
Ang Dark

Игра чисто под КООП, одному там делать не хрен... и жаль что вырезали 4х играбельных (посчитали сильной имбой) как итог только 2я могут быть... пройдя её с другом, яб не сказал что она прям дерьмо, хреновастенькая, звёзд с неба не хватает, но не прям херня... Еще раз- одному там делать нехрен.

0
jax baron

спакойна я играл один.

5
Ang Dark jax baron

Ну вот от одного и такие вот отзывы, а в коопе она +- ну интересней становится... её упор был именно на кооп, а в коопе многие игры становятся веселей.

1
Денис Маковеев Ang Dark

мы с другом делали предзаказ и тоже на релизе в коопе проходили. Нам понравилось. Потом я ещё два раза соло игру проходил - понравилась также, как и в коопе). Не уровень Arkham серии, но вполне нормальная игра...И главное - не на 100 часов гринда сюжет сделан)

0
Sprintin

зачем?

тут ломать либо стар ворс, либо мираж.

п.с

взломало без защиты, круто!

-1
Tiger Goose

Ещё б кому-нибудь нужна была эта игра.

-3
Nifize

Шкила с руками оторвет ) вон минусов уже накидали

-6
barabear

Ну любите кала существуют, там что и у этой игры есть своя аудитория...

-3
Tiger Goose Nifize

Я ничуть не иронизирую, не собираюсь критиковать кого-либо за благосклонное отоношение к этой игре, но я действительно не понимаю, зачем тратить на неё своё время. Думаю, у каждого из нас есть приличный бэклог из отложенных на потом куда более достойных игр.

-2
Baldurs Gate 3 шит игра Tiger Goose
зачем тратить на неё своё время

щас бы следить за чужим временем , сидя и комментить на PG

2
Tiger Goose Baldurs Gate 3 шит игра

Как там Starfield? Уже раскрылся или ещё сто часов нужно подождать?

-3