Создатели Gotham Knights что-то тизерят в Twitter

В конце прошлого года состоялся запуск Gotham Knights, последней игры от WB Games Montréal. Тем не менее, критики и игроки восприняли игру крайне негативно. Однако, несмотря на все неудачи, студия, по всей видимости, намерена продолжать поддерживать игру. Судя по недавнему посту вTwitter-аккаунте Gotham Knights, похоже, что нас ждут новости, связанные с игрой.
Злодеи из Gotham Knights воссоединились... но зачем?
Если судить по изображению в шапке поста, похоже, что нас ожидает встреча с такими злодеями Готэма, как Харли Квин, Мистер Фриз и Глиноликий. Ну а пока нам остается только одно - ждать новостей о новом контенте.
До сих пор у нас не было никаких анонсов относительно возможного расширения, но этот загадочный пост, сделанный студией, безусловно, вызвал интерес среди геймеров, которым понравилась игра.
60 ФПС добавят? Или анонсируют бесплатную раздачу игры?
Gotham Knights 2
DLC
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