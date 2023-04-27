Создатели Gotham Knights что-то тизерят в Twitter ©

В конце прошлого года состоялся запуск Gotham Knights, последней игры от WB Games Montréal. Тем не менее, критики и игроки восприняли игру крайне негативно. Однако, несмотря на все неудачи, студия, по всей видимости, намерена продолжать поддерживать игру. Судя по недавнему посту вTwitter-аккаунте Gotham Knights, похоже, что нас ждут новости, связанные с игрой.

Злодеи из Gotham Knights воссоединились... но зачем?

Если судить по изображению в шапке поста, похоже, что нас ожидает встреча с такими злодеями Готэма, как Харли Квин, Мистер Фриз и Глиноликий. Ну а пока нам остается только одно - ждать новостей о новом контенте.

До сих пор у нас не было никаких анонсов относительно возможного расширения, но этот загадочный пост, сделанный студией, безусловно, вызвал интерес среди геймеров, которым понравилась игра.