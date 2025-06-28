Gothic 1 Classic, похоже, выйдет на Xbox Series X|S и PS5

Похоже, официальный блог Xbox Wire проговорился о предстоящем появлении Gothic 1 Classic на Xbox Series X|S, с возможным запуском и на PS5, учитывая, что тайтл входит в число новых релизов, которые скоро появятся в каталоге игр, в которые можно будет играть в потоковом режиме из вашей библиотеки.

Microsoft опубликовала сообщение с несколькими обновлениями, ожидаемыми в ближайшие дни для ПК и Xbox, включая подробности об июньском обновлении системы Xbox, а также различные новые функции, включая новые дополнения к каталогу игр, в которые можно будет играть в потоковом режиме из вашей библиотеки, и среди игр, о которых идет речь, также есть Gothic 1 Classic. Игра в настоящее время доступна только на ПК и Nintendo Switch, а на Xbox и PlayStation ее нет.

Не исключено, что сообщение является результатом ошибки, но было бы неразумно обмениваться им с Remaster, учитывая, что он еще не был выпущен и, следовательно, не должен быть включен в каталог потокового вещания. На данный момент мы ждем возможного объявления в ближайшие несколько дней, учитывая, что THQ Nordic Showcase 2025 уже не за горами.