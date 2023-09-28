Gothic Classic стала доступна на Nintendo Switch

Gothic Classic вышла на Nintendo Switch. Отправьтесь в эпическое путешествие по мрачному и захватывающему миру классической ролевой игры впервые на портативной консоли. Королевство Миртана с великолепной производительностью, хорошо адаптированным пользовательским интерфейсом и элементами управления теперь у вас на ладони.
Война велась по всему королевству Миртана. Орды орков вторглись на человеческую территорию, и король этой земли отчаянно нуждался в руде, чтобы выковать достаточно оружия, если у его армии будет шанс противостоять этой угрозе. Тот, кто нарушает закон в эти мрачные времена, приговорен к отсидке в гигантской исправительной колонии Хоринис, где добывается столь необходимая руда. Вас бросают через барьер в эту тюремную колонию. Прислонившись спиной к стене, вы должны выжить и создавать нестабильные союзы, пока наконец не сможете сбежать.
Ждем на торрентах
Почему-то не упомянули главное, обновленная версия выйдет и на пк.
30$ жирно!!
STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II и то 15$