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об игре
Gothic 15.11.2001
9.2 1 953 оценки

Gothic Classic стала доступна на Nintendo Switch

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monk70
Новости

Gothic Classic вышла на Nintendo Switch. Отправьтесь в эпическое путешествие по мрачному и захватывающему миру классической ролевой игры впервые на портативной консоли. Королевство Миртана с великолепной производительностью, хорошо адаптированным пользовательским интерфейсом и элементами управления теперь у вас на ладони.

Война велась по всему королевству Миртана. Орды орков вторглись на человеческую территорию, и король этой земли отчаянно нуждался в руде, чтобы выковать достаточно оружия, если у его армии будет шанс противостоять этой угрозе. Тот, кто нарушает закон в эти мрачные времена, приговорен к отсидке в гигантской исправительной колонии Хоринис, где добывается столь необходимая руда. Вас бросают через барьер в эту тюремную колонию. Прислонившись спиной к стене, вы должны выжить и создавать нестабильные союзы, пока наконец не сможете сбежать.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
333wsda

Ждем на торрентах

0
Laicus

Почему-то не упомянули главное, обновленная версия выйдет и на пк.

0
Юрец Одесса

30$ жирно!!

0
Юрец Одесса

STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II и то 15$

0