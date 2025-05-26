Создатели ремейка Готики показали орков

Ремейк Gothic приближается к релизу большими шагами, но у нас все еще нет официальной даты выхода, и более того - недавнее обновление демоверсии, доступной в Steam, возвещает об очередном сборе мнений игроков и продолжении работы. Однако это не меняет того факта, что проект пользуется огромным интересом.

Недавно социальные сети игры в очередной раз подчеркнули, насколько важны орки для всей вселенной Gothic. Клип сопровождается комментариями, объявляющими, что ремейк будет больше сосредоточен на их культуре. Alkimia Interactive сообщили:

«Орки — не животные, как думают многие. Их культура так же стара, как и человеческая», поэтому мы решили дать им больше места в Gothic 1 Remake.