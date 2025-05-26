Создатели ремейка Готики показали орков

Ремейк Gothic приближается к релизу большими шагами, но у нас все еще нет официальной даты выхода, и более того - недавнее обновление демоверсии, доступной в Steam, возвещает об очередном сборе мнений игроков и продолжении работы. Однако это не меняет того факта, что проект пользуется огромным интересом.
Недавно социальные сети игры в очередной раз подчеркнули, насколько важны орки для всей вселенной Gothic. Клип сопровождается комментариями, объявляющими, что ремейк будет больше сосредоточен на их культуре. Alkimia Interactive сообщили:
«Орки — не животные, как думают многие. Их культура так же стара, как и человеческая», поэтому мы решили дать им больше места в Gothic 1 Remake.
Игра будто обмазана коричневым несвежим Г0BHом
Интересно она вообще выйдет кого-нибудь.
Нет, они просто так её пилили и демку делали. По приколу
Жаль.
У оригинальных орков более животный образ, эти же слишком очеловеченные судя по лицу орка с ирокезом, да и волосяной покров не наблюдается.
Ну по сути они разумны вполне, и тут орки более менее такие каких себе все представляют, а в оригинале это полуживотные такие. // Артём Борсяк
Так в том и фишка орков Готики, что они оригинальные.
Но на Хоринисе они были одичавшими, нецивилизованными племенами. Как-будто бы в них должно было сохраниться гораздо больше сходств с орками из оригинала
В первой части, поскольку местные, а вот уже во второй, эти парни с континента, они уже дальше продвинулись. Первые такие типа ацтеков как раз не спроста, поскольку похожи на них великие храм сердца вырванные, а во второй это викинги с доступом к кузнечному делу позднего средневековья.
Этому видосу уже больше месяца...
Не знаю почему, но данный демонстрационный ролик больше напоминает мне Скайрим, нежели Готику. И это не претензия, а скорее впечатление, которое возникло при просмотре. А так выглядят орки весьма неплохо.
Так этому видео более месяца. Это вырезка из другого контента. К удалению
Очень даже
А они будут говорить "Морра, хочешь мухомора?"
Если нет, то я играть не буду.
Помню для Arcania пришлось LED монитор покупать(там текстуры травы и тд ЭЛТ монитор не прорабатывал)
па моему на элт играл ожет нет па моему все там нормально было в 1024х768
Орки - говорящие животные... Но не более того в рамках Готики.
Гориллы бабуины какие то