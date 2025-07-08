В новом видео разработчики ремейка Gothic рассказали про визуальный стиль

С более чем 1 000 000 добавлений в списки желаний в Steam, Gothic 1 Remake является одной из самых ожидаемых будущих RPG. Сегодня разработчики из Alkimia Interactive погружаются в художественный стиль игры и делятся подробными сведениями о том, как они воссоздали Долину рудников. Их задача - передать атмосферу, стиль и знаковые визуальные эффекты оригинальной игры, предоставив современную, передовую графику почти через 25 лет после ее первоначального выпуска.

Gothic 1 Remake в настоящее время находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.