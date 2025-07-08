В новом видео разработчики ремейка Gothic рассказали про визуальный стиль

С более чем 1 000 000 добавлений в списки желаний в Steam, Gothic 1 Remake является одной из самых ожидаемых будущих RPG. Сегодня разработчики из Alkimia Interactive погружаются в художественный стиль игры и делятся подробными сведениями о том, как они воссоздали Долину рудников. Их задача - передать атмосферу, стиль и знаковые визуальные эффекты оригинальной игры, предоставив современную, передовую графику почти через 25 лет после ее первоначального выпуска.
Gothic 1 Remake в настоящее время находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Интересно когда они выпустят видео, где будет написана окончательная дата релиза.
Такое ощущение что разрабы впали в кому и единственный кто продолжает работу это монтажер и чел с камерой
Вероятно и в этом году не будет релиза
освещение так и не докрутили, да и по цветам получается скорее Risen, а не Г2, где контрастные коричневый, оранжевый, серый и грязно зеленый правили балом
по цветам это ремейк обливиона, тот же пятый анрил
ахах ну они гонят со своими скринами бесконечными когда уже выйдет этот шедевр
Когда не могут назвать дату релиза, кормят аудиторию мелкими роликами
А они не хотят рассказать про дату релиза? Мне уже постепенно становится по*уй на детали по игре.
испанцы какие то делают
Ниxyя не понятно но очень интересно! // Саня Мельник
Не подведите, больше всего жду ремейка 3 части.
чот магия как то сделана не очень серебряная пыль какая то)