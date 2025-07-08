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Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 682 оценки

В новом видео разработчики ремейка Gothic рассказали про визуальный стиль

monk70 monk70

С более чем 1 000 000 добавлений в списки желаний в Steam, Gothic 1 Remake является одной из самых ожидаемых будущих RPG. Сегодня разработчики из Alkimia Interactive погружаются в художественный стиль игры и делятся подробными сведениями о том, как они воссоздали Долину рудников. Их задача - передать атмосферу, стиль и знаковые визуальные эффекты оригинальной игры, предоставив современную, передовую графику почти через 25 лет после ее первоначального выпуска.

Gothic 1 Remake в настоящее время находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

18
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Egik81

Интересно когда они выпустят видео, где будет написана окончательная дата релиза.

3
Stalker608

Такое ощущение что разрабы впали в кому и единственный кто продолжает работу это монтажер и чел с камерой

3
K0t Felix

Вероятно и в этом году не будет релиза

omne1x

освещение так и не докрутили, да и по цветам получается скорее Risen, а не Г2, где контрастные коричневый, оранжевый, серый и грязно зеленый правили балом

1
Юрий Пенкин

по цветам это ремейк обливиона, тот же пятый анрил

Punisher1

ахах ну они гонят со своими скринами бесконечными когда уже выйдет этот шедевр

Talendor3

Когда не могут назвать дату релиза, кормят аудиторию мелкими роликами

Jarvis666

А они не хотят рассказать про дату релиза? Мне уже постепенно становится по*уй на детали по игре.

Юрий Пенкин

испанцы какие то делают

Пользователь ВКонтакте

Ниxyя не понятно но очень интересно! // Саня Мельник

vfa19

Не подведите, больше всего жду ремейка 3 части.

SERgik 777

чот магия как то сделана не очень серебряная пыль какая то)