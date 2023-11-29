Gothic 2 Complete Classic стала доступна на Nintendo Switch

Gothic II Complete Classic, отмеченный наградами сиквел, который стал еще лучше своего предшественника, впервые выходит на Nintendo Switch!

К сегодняшнему релизу THQ Nordic подготовила не один, а целых два новых трейлера, в которых представлен полный обзор Gothic II Complete Classic на портативной консоли, включая геймплей, снятый на Nintendo Switch.

Gothic II Complete Classic включает в себя великолепное расширение Night of the Raven, открывающее обширный регион Джаркендар, а также множество новых видов оружия, врагов, умений и квестов.