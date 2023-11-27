В ходе тестов выяснилось, что производительность Gothic 2 Classic на Switch колеблется от 35 до 60 FPS

Gothic 2 Complete Classic, дополненное издание культовой игры 2002 года, получило два игровых режима на Nintendo Switch, однако, даже поставив на "производительность", вы не сможете насладиться игровым процессом с частотой 60 fps. Игра не отличается удовлетворительной плавностью на платформе Nintendo.

В режиме "производительности" наблюдаются сцены, в которых геймплей колеблется на вполне ожидаемом уровне качества, правда, вход в город или встреча с врагами в лесу автоматически нарушают впечатления, поскольку быстро наблюдается падение производительности вплоть до 38 fps.

В режиме "качество" в замке игра работает с частотой 43-45 fps, а при посещении города или леса частота обновления колеблется между 35 и 45 fps. Хуже всего обстоит дело, когда на нашем пути встают противники.

При желании можно посмотреть видеоролик, на котором видно, насколько Gothic 2 Classic на Switch отличается от оригинала - впрочем, игра была запущена на мощном ПК с RTX 4080 и с настройками 4K.

Gothic 2 Classic - последнее издание одной из частей почитаемой вселенной, релиз которой состоится на этой неделе эксклюзивно на Nintendo Switch.