В Gran Saga вышло четвертое обновление - с новым режимом и героиней

В русскоязычной версии ролевой игры Gran Saga вышло четвертое обновление. Оно доступно на ПК, iOS и Android.

В кроссплатформенную RPG добавили нового персонажа — девушку Луин. Это сестра-близнец Сериады. Однажды она потеряла память из-за экспериментов церкви Бертис. Восстановив воспоминания благодаря ордену Ласа, Луин во что бы то ни стало стремится защитить сестру.

Луин — боец стихии земли. Ее гран-оружия отражают трудности, с которыми столкнулась героиня. Среди них — мстительный Сет, невеста с разбитым сердцем Лиззи, несущий страдания король Вильгельм и прочие.

Также разработчики добавили в Gran Saga режим истребления для игроков высоких уровней. Это серия битв с мощными боссами, каждый из которых наделен своей стихией и стилем боя. Одолев противников, можно получить уникальное снаряжение, например, волшебный молот Латана.

Для любителей кастомизации команда приготовила новые костюмы серии «Королевская стража». А обладатели сезонного пропуска смогут получить эксклюзивный наряд Луин «Нежный кондитер» и ездовое животное — Деймоса.