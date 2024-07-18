В MMORPG Gran Saga началась предрегистрация

Innova объявила о старте предрегистрации на Gran Saga. За нее можно получить гран-оружие, гран-камни для прокачки персонажей и другие награды. Количество призов будет увеличиваться с количеством человек, предварительно зарегистрировавшихся в игре.
Gran Saga — это кроссплатформенная MMORPG в аниме-стилистике. Ее разработкой занимается корейская студия NPIXEL. Ожидается большой открытый мир в стиле фэнтези, шесть основных персонажей, которых можно кастомизировать, а также более сотни вариантов боевого снаряжения.
Игроку предстоит управлять боевым отрядом из трех героев. Состав команды можно менять, комбинируя различные стихии: воду, огонь, землю, ветер и тьму. Использование разного типа оружия меняет облик героев и анимацию способностей.
В Gran Saga ожидается несколько режимов игры: например, битва в три отряда, рейд на пять человек и бесконечная библиотека.
Gran Saga выйдет в четвертом квартале 2024 года. Играть можно будет на PC и мобильных устройствах.
Условно бесплатная, ясно... Готовьте ваши шекели, в очередной раз будут продавать костюмы горничных по 10k ))