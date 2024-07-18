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Gran Saga 2024 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
7 4 оценки

В MMORPG Gran Saga началась предрегистрация

Simple Jack
Новости

Innova объявила о старте предрегистрации на Gran Saga. За нее можно получить гран-оружие, гран-камни для прокачки персонажей и другие награды. Количество призов будет увеличиваться с количеством человек, предварительно зарегистрировавшихся в игре.

Gran Saga — это кроссплатформенная MMORPG в аниме-стилистике. Ее разработкой занимается корейская студия NPIXEL. Ожидается большой открытый мир в стиле фэнтези, шесть основных персонажей, которых можно кастомизировать, а также более сотни вариантов боевого снаряжения.

Игроку предстоит управлять боевым отрядом из трех героев. Состав команды можно менять, комбинируя различные стихии: воду, огонь, землю, ветер и тьму. Использование разного типа оружия меняет облик героев и анимацию способностей.

В Gran Saga ожидается несколько режимов игры: например, битва в три отряда, рейд на пять человек и бесконечная библиотека.

Gran Saga выйдет в четвертом квартале 2024 года. Играть можно будет на PC и мобильных устройствах.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Jarvis666

Условно бесплатная, ясно... Готовьте ваши шекели, в очередной раз будут продавать костюмы горничных по 10k ))

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