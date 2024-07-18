В MMORPG Gran Saga началась предрегистрация

Gran Saga от корейскогой студии Npixel сочетает аниме-стиль с динамикой MMORPG. Игра бросает вас в водоворот событий, где королевство балансирует на грани краха из-за таинственного заговора. Вы не только распутываете нити сюжета, но и оттачиваете навыки своих героев, раскрывая их скрытый потенциал.

При этом Gran Saga не ограничивается лишь одиночным приключением. PvP-арены с рейтинговой системой проверят ваше мастерство командира, позволяя выставить отряд из трёх бойцов против команды соперника. Даже исследуя PvE-зоны, вы встретите других игроков, готовых к диалогу или совместным вылазкам.

И в центре этого многогранного опыта — динамичная боевая система. Возможность менять персонажей прямо в пылу сражения и зависимость умений от выбранного оружия открывают простор для тактических экспериментов. Некоторые виды вооружения даже преображают облик и анимации героев, добавляя визуального разнообразия. А для тех, кто ценит комфорт, предусмотрен автобой, превращающий прокачку в более плавный и приятный процесс.