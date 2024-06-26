В России выйдет новая AAA-MMORPG Gran Saga

На рынок России и СНГ выйдет новая AAA-MMORPG, сообщил издатель видеоигр Innova. Gran Saga — это динамичная экшен-адвенчура в аниме-стилистике от NPIXEL, разработчика, признанного самым быстрорастущим «единорогом» в корейской игровой индустрии. Релиз игры состоится уже в этом году.

Арт от NPIXEL — разработчика Gran Saga

Геймплей проекта ориентирован на продвижение по сюжету и самостоятельную прокачку персонажей. Героев ждёт длительное и захватывающее приключение, цель которого — освободить родное королевство от зловещего заговора. Однако в Gran Saga реализована и PvP-составляющая с рейтинговой системой в формате арены 1х1, на которой каждый игрок сможет объединить трёх своих персонажей в боевой отряд. Кроме того, в каждой квестовой локации даже при прохождении PvE-контента присутствуют и другие игроки — с ними можно общаться и взаимодействовать.

В лучших традициях жанра MMORPG Gran Saga обещает игрокам масштабный мир, исследование которого составляет значительную часть геймплея. На игровой карте встречаются локации с восточным и западным колоритом, а также полностью фентезийные места. Каждый регион – это яркая мозаика разнообразных ландшафтов, где есть и бескрайние равнины, и яркие пустыни, и безбрежные воды, и густые леса.

Экшн-ориентированная боевая система в Gran Saga выделяется необычными механиками среди онлайн-игр на российском рынке: игроку предстоит менять персонажей прямо во время боя, при этом их способности зависят от типа используемого оружия, что открывает большой простор для кастомизации. Некоторые виды оружия даже полностью меняют внешний вид и анимации персонажа. Что важно — в игре реализована механика автобоя, которая делает процесс прокачки персонажей более комфортным.

Скриншот геймплея Gran Saga

Тайтл разработан на Unreal Engine 4, благодаря чему проект радует качественной картинкой. Красочный визуальный стиль игры отвечает современным трендам: он наполнен отсылками к восточной анимации, при этом в локациях игры обыгрываются элементы культуры западных стран.

На родине разработчика, в Южной Корее, Gran Saga вышла на Android, iOS и Windows в 2021 году. Издатель в России, компания Innova, подтвердил, что русскоязычным игрокам также будет доступна мобильная версия игры.

Илья Васильев, CEO Innova:

Gran Saga — долгожданный проект на российском рынке. Игра вобрала в себя все лучшие черты жанра MMORPG: развитый открытый мир, захватывающий лор, глубокую прокачку персонажей и, конечно, PvP-механики. При этом это свежий проект, отвечающий интересам современных игроков: в него комфортно играть в соло, в случае необходимости тяжелый гринд заменяется авто-охотой, а проработанная история персонажей позволяет глубже погрузиться в сюжет игры.

Скриншот геймплея Gran Saga

Команда NPIXEL:

Мы очень рады, что наша мечта выпускать высококачественные игры по всему миру теперь затронет и рынок России и СНГ. Партнерство с Innova, ведущим российским издателем, – огромная честь для нас. Мы верим, что сможем подарить игрокам незабываемые впечатления от погружения в лучшую версию Gran Saga.

Innova — международный издатель компьютерных и мобильных видеоигр. Компания уже 16 лет успешно развивает игровую платформу «Фогейм» и издает игровые проекты в России, СНГ, Европе и Латинской Америке. В портфолио компании больше 20 игр, среди которых Lineage II, Aion, Ragnarok Online и другие.

NPIXEL — разработчик и издатель игр из Южной Кореи, признанный самым быстрорастущим «единорогом» в корейской игровой индустрии и поддержанный несколькими всемирно известными инвесторами. Дебютный проект компании, Gran Saga, занял лидирующие позиции по загрузкам и выручке в регионах запуска, собрав более 5 миллионов загрузок и около 200 миллионов долларов валовой прибыли в Корее, Японии, Тайване, Гонконге, Макао, Сингапуре и Малайзии.