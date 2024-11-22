Южнокорейская MMORPG Gran Saga вышла на платформе Фогейм

На платформе Фогейм в России и СНГ вышла MMORPG Gran Saga от южнокорейской студии NPIXEL. Игра уже доступна на ПК с полной русской локализацией, а вскоре появится в App Store и Google Play. Пользователи, оформившие предрегистрацию, получили стартовые внутриигровые бонусы.
Gran Saga — это бесплатная MMORPG в аниме-стилистике, где игрок управляет отрядом из трёх персонажей с уникальными способностями, зависящими от выбранного оружия. Кастомизация героев и продуманное их комбинирование играют ключевую роль в прохождении. Игра работает на движке Unreal Engine 4, радует детализированной графикой, динамичным сюжетом и саундтреком, написанным Ёко Симомурой.
Сюжет разворачивается в королевстве Эсфрозен, где Черный Дракон восстал против богини-создательницы мира, а рыцари под предводительством лорда Леона встали на его защиту. Гран-оружие помогло им победить, и его владельцев стали называть гран-рыцарями. Теперь каждый воин мечтает совершить подвиг, достойный этого титула. История начинается с пролога, после которого игрок погружается в путешествие, пытаясь раскрыть заговор в королевстве.
Руководитель проекта Давид Акопян отметил, что русская версия игры адаптирована с сохранением культурного колорита, а прогресс можно переносить между ПК и мобильными устройствами. После релиза разработчики планируют ежемесячные обновления, и уже в декабре появится новая глава сюжета и новый персонаж.
Для запуска на ПК потребуется минимум Windows 8.1, Intel i5, 8 ГБ ОЗУ и GTX 1030, а для мобильных устройств — Android 8.0+ и устройство уровня Galaxy S10.
давай так кто поверит что они 800 тысяч в игру нагнали правильно никто в стиме онлайн "евро" 900 и не тысяч. помнится была такая практика сколько людей играет в онлайн игру на страничке показывать жаль сейчас отказались решили что это новых ид... ой игроков отпугивает
Так это не единовременный онлайн,а количество регистраций.Многие,включая меня когда-то давно регались и забили,а некоторые отбитые любители гач себе десятки аккаунтов создают,чтобы точно нужный предмет выбить и все награды за приглашения собрать.
Начал играть)) хоть и не люблю ммо // Алексей Коваленко
год хоть продержиться ?
и закрылась