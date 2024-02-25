Gran Turismo 7 скоро станет самой продаваемой игрой серии в США

Gran Turismo 7 вскоре превзойдёт по продажам Gran Turismo 3: A-Spec и, следовательно, станет самой продаваемой игрой серии за всю историю в США. По крайней мере, так заявил Мэтт Пискателла из Circana в сообщении на X | Twitter, в котором он сообщил, что это должно произойти в течение текущего года. К сожалению, аналитик не уточнил, насколько велик текущий разрыв между двумя играми.

В 2010 году Sony объявила, что Gran Turismo 3: A-Spec было продано 14,8 миллиона копий по всему миру, в том числе 7,14 миллиона только в Северной Америке. К сожалению, у нас нет конкретных данных о продажах Gran Turismo 7. Согласно утечке, датированной концом прошлого года, они должны составлять около 12,7 миллионов копий, но, поскольку это неофициальные цифры, к ним следует относиться с долей скептицизма.

По словам Кадзунори Ямаути, руководителя Polyphony Digital, количество активных игроков в Gran Turismo 7 практически удвоилось благодаря значительному обновлению Spec 2, опубликованному в ноябре прошлого года, и в целом в игре сохраняется очень большое количество игроков.