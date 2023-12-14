По мнению Digital Foundry, Gran Turismo 7 выглядит лучше, чем Forza Motorsport

Gran Turismo 7 и Forza Motorsport — результат длительного процесса усовершенствований, который Polyphony Digital и Turn 10 проводили на протяжении десятилетий. Помимо улучшения игрового процесса в своих сериях, эти две игры также установили новые графические стандарты, преследуя при этом разные цели.

Пытаясь максимально аутентично воспроизвести автомобили, трассы, освещение и погодные условия, две студии использовали разные графические решения: Polyphony Digital предпочла определенные аспекты, а Turn 10 — другие. Оба результата впечатляют, но какой из двух лучше? Результатом двухнедельного анализа Digital Foundry стала очень длинная глубокая статья и видеоанализ продолжительностью более часа, в которых сравниваются каждая деталь Gran Turismo 7 для PlayStation 5 и Forza Motorsport для Xbox Series X|S.

Обе игры сравнивались в разрешении 4K, частоте 60 кадров в секунду и с отключенным HDR, чтобы можно было играть в них на равных. Сравнение было сосредоточено на общих элементах, например, путем наблюдения за одной и той же машиной, на одной и той же трассе и в сопоставимое время суток. Вообще говоря, Gran Turismo 7 воплощает свою собственную версию фотореализма с глубокими и яркими цветами, типичными для идеального дня, в то время как Forza Motorsport использует более грязную и конкретную палитру. Эксклюзив для Sony основан на кубических картах, а аналог для Xbox — на отражениях с трассировкой лучей.

Сообщить здесь обо всех различиях между двумя играми было бы довольно трудной задачей, так как было проанализировано множество деталей, порой очень тонких и дотошных. За дополнительной информацией по этому поводу отсылаем вас к первоисточнику или, что еще лучше, к сравнительному видео в начале новости, но все же можем сказать, что победителем в итоге была выбрана Gran Turismo 7.

«Я не решаюсь высказать окончательное мнение, но в конечном итоге я должен это сделать», — написал Джон Линнеман. «Я считаю, что обе игры могут многое предложить, особенно визуально, и мое мнение не должно повлиять на ваше удовлетворение одной или другой игрой. Поговорив со всей командой DF и основываясь на игровом опыте обеих игр, мы решили, что Gran Turismo 7 можно считать более визуально впечатляющей игрой из этих двух».

И Polyphony Digital, и Turn 10, заключил Линнеман, продемонстрировали исключительные способности, поскольку «создать что-то такого уровня с таким уровнем качества исключительно сложно». Обе игры заслуживают нашего восхищения, независимо от платформы.