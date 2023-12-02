По словам продюсер Gran Turismo 7, обновление Spec II "удвоило показатель активных пользователей"

По словам руководителя Gran Turismo 7 Кадзунори Ямаути, последнее бесплатное обновление гоночной игры от Sony помогло серии Gran Turismo сохранить свою популярность.

Начиная с Gran Turismo Sport 2017 года, серия GT превратилась в развивающуюся платформу с рейтинговыми онлайн-гонками, ежемесячными обновлениями и постоянной поддержкой. Gran Turismo 7 продолжила этот подход, выпустив значительное обновление Spec II в ноябре.

Похоже, что оно было положительно воспринято пользовательской базой PlayStation, а создатели Polyphony Digital заявили о заметном росте числа активных пользователей, что связано с недавними дополнениями.

«Мы недавно выпустили обновление Spec II, и число активных пользователей выросло вдвое по сравнению с тем, что было до этого», — сказал продюсер серии Казунори Ямаути во время финала World Series в Барселоне.

Говоря о продажах, точных цифр не было, но Ямаути-сан крайне положительно оценил результаты.

«[Gran Turismo 7] имела успех, и у нас стало больше пользователей», — с энтузиазмом сказал Ямаути, сравнивая ее с GT Sport.