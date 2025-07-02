Granblue Fantasy: Relink разошлась тиражом более 2 миллионов копий

Granblue Fantasy: Relink, которую поклонники ждали долгие годы, наконец добилась нового важного рубежа — экшен-RPG от Cygames преодолела отметку в 2 миллиона проданных копий. Напомним, всего за 11 дней после релиза игра уже продалась тиражом в миллион экземпляров, а теперь удвоила этот успех.

Игра вышла в прошлом году на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК, и получила позитивные отзывы как от критиков, так и от игроков. Granblue Fantasy: Relink предлагает отдельную сюжетную линию с участием Грана (или Джиты) и Лирии, которых ждёт конфликт с религиозной сектой последователей Авии. После похищения Лирии герои отправляются на её поиски, сталкиваясь с такими ключевыми персонажами, как Ид и Лилит.

Игроки могут собрать собственную команду из любимых персонажей франшизы — Каталины, Эугена, Рэкэма, Розеты и других. Cygames также добавила в игру новых героев: Сеофона, Твейена и Сандалфона, а также битву с Луцилиусом в особом испытании «Ultimate Showdown».

Хотя активная поддержка Relink почти завершена, фанаты могут переключить внимание на Granblue Fantasy Versus: Rising, где продолжается выход новых бойцов.