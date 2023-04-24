Бета-тестирование файтинга Granblue Fantasy: Versus Rising отложено ©

Издатель Cygames и разработчик Arc System Works отложили выход Granblue Fantasy: Versus Rising онлайн бета-тестирование с ранее запланированного майского релиза на необъявленную дату.

"В настоящее время игра испытывает проблемы со стабильностью во время сетевой игры", - сказал в своем сообщении креативный директор Тецуя Фукухара. "Хотя мы понимаем, что во время бета-тестирования следует ожидать некоторых неровностей, мы все же хотели бы приложить максимум усилий и обеспечить как можно более приятные впечатления от игры".

Новая дата будет объявлена, "как только все уляжется", сказал Фукухара.

Granblue Fantasy: Versus Rising выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam в 2023 году. Подробнее об игре читайте здесь, здесь и здесь.

Мы с сожалением сообщаем, что онлайн-бета Granblue Fantasy: Versus Rising была отложена по сравнению с ранее запланированным релизом в мае. В настоящее время игра испытывает проблемы со стабильностью во время сетевой игры. Хотя мы понимаем, что во время бета-тестирования следует ожидать некоторых неровностей, мы все же хотели бы приложить максимум усилий и обеспечить как можно более приятные впечатления от игры. Мы объявим новую дату, как только все уляжется. Всем, кто с нетерпением ждал выхода Granblue Fantasy: Versus Rising, мы приносим свои искренние извинения. Чтобы протестировать недавно реализованный нами неткод отката, мы запускаем закрытую бету с предварительным доступом, за которой вскоре последует открытая бета-версия. Для тех, кто хотел бы принять участие в предварительной бета-версии, регистрация будет открыта, когда мы объявим обновленное расписание. Благодарим вас за терпение.