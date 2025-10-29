Готовится новый трейлер GTA 6? Rockstar обновила свой сайт

За последние несколько часов сообщество заметило изменения на официальном сайте Rockstar, посвящённом следующей части Grand Theft Auto. Самое заметное изменение — монохромный логотип с пальмой, интегрированной в «VI», более чистый и менее перегруженный дизайн, чем градиентный. Кроме того, некоторые пользователи обратили внимание на появление вкладки для загрузки трейлеров, скриншотов и обоев прямо с сайта.
Как и ожидалось, это вызвало множество спекуляций. На форумах и в социальных сетях отмечают, что второй трейлер был выпущен в тот же день, что и презентация Take-Two, что указывает на возможную повторяющуюся тенденцию. Однако официального подтверждения выхода нового трейлера или конкретной даты выхода нет; пока это следует воспринимать как намёк.
Помимо простого эстетического изменения, логотип с пальмой внутри «VI» может стать эмблемой, которая теперь будет сопровождать рекламные материалы. Раздел загрузок обеспечивает лёгкий доступ к официальным материалам (трейлерам, обоям, ключевым иллюстрациям), что полезно для создателей контента и СМИ и часто предшествует масштабным маркетинговым акциям.
Тем не менее, лучше быть осторожным. Rockstar не анонсировала ничего нового, и любая связь с предстоящими анонсами или графиком Take-Two остаётся исключительно домыслами сообщества.
Жду ПК версию. Пока что, это только очередной "Проект №6 - в разработке".
Даже трейлер не смотрел еще.. ))
Новость о слухе что возможно будет новость.
Это даже не слух, это позор, они просто сменили шапку сайта там переклинивается типа под АПЛ закос.
просто минималистичней сделали
Один из разработчиков Rockstar позавтракал сегодня хлопьями, вместо яичницы с беконом. Хмм... Это что-то да значит!
щас наделают 10000000 трейлеров.... нахер они нужны... 1 есть и хватит.
"Простого эстетического изменения" - это недопустимая формулировка!Там разрабы заложили отсылку к отсылке! )))
И что, когда выйдет тогда можно и пообсуждать.
Нет, почти можно гарантировать что трейлера 3 не будет до 2026 включительно, так же нет гарантии что игру не перенесут, ведь надо как то синхронизироваться с выпуском следующего поколения консолей.
Так им выгодней будет выпустить сначала на текущее поколение а потом ремастер на пс6
Лучше бы ПК версию анонсировали. Сто пятьсот трейлеров не нужно.