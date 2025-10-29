Готовится новый трейлер GTA 6? Rockstar обновила свой сайт

За последние несколько часов сообщество заметило изменения на официальном сайте Rockstar, посвящённом следующей части Grand Theft Auto. Самое заметное изменение — монохромный логотип с пальмой, интегрированной в «VI», более чистый и менее перегруженный дизайн, чем градиентный. Кроме того, некоторые пользователи обратили внимание на появление вкладки для загрузки трейлеров, скриншотов и обоев прямо с сайта.

Как и ожидалось, это вызвало множество спекуляций. На форумах и в социальных сетях отмечают, что второй трейлер был выпущен в тот же день, что и презентация Take-Two, что указывает на возможную повторяющуюся тенденцию. Однако официального подтверждения выхода нового трейлера или конкретной даты выхода нет; пока это следует воспринимать как намёк.

Помимо простого эстетического изменения, логотип с пальмой внутри «VI» может стать эмблемой, которая теперь будет сопровождать рекламные материалы. Раздел загрузок обеспечивает лёгкий доступ к официальным материалам (трейлерам, обоям, ключевым иллюстрациям), что полезно для создателей контента и СМИ и часто предшествует масштабным маркетинговым акциям.

Тем не менее, лучше быть осторожным. Rockstar не анонсировала ничего нового, и любая связь с предстоящими анонсами или графиком Take-Two остаётся исключительно домыслами сообщества.