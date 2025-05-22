Слух: дизайн персонажа GTA 6 изменили после жалоб

Геймеры обратили внимание на одного персонажа, который появился в обоих трейлерах Grand Theft Auto 6. Чернокожий NPC одет в белую майку и носит на шее одинаковый набор цепочек, однако внешний вид его лица и прически изменили между выходом двух роликов. Например, в первом видео он щеголял дредами, а во втором — косичками. Изменился и дизайн солнцезащитных очков.

Блогер zoeepoppyy и NPC в обоих трейлерах GTA 6

Игроки уверены, что Rockstar Games изменила облик NPC из-за его сходства с реальным человеком — TikTok-блогером из Флориды под ником zoeepoppyy. После публикации первого трейлера GTA 6 он выложил несколько видео, в которых обратился к разработчикам и потребовал заплатить ему за использование своего внешнего вида при дизайне персонажа. Сама Rockstar ни тогда, ни сейчас ситуацию не комментировала.

Случай с жалобами zoeepoppyy — не единственный. После выхода первого трейлера GTA 6 блогер Лоуренс Салливан, известный как «Джокер из Флориды», обвинил Rockstar в краже его образа для одного из персонажей игры. Он пригрозил разработчикам судебным иском, если они с ним не свяжутся и не урегулируют разногласия.

Лоуренс Салливан и похожий на него персонаж в первом трейлере GTA 6

Салливан постепенно повышал денежные требования (с $2 млн до $10 млн), а затем и вовсе пообещал устроить побег из психиатрической лечебницы хакеру Ариону Куртажу — виновнику масштабной утечки файлов GTA 6 в сентябре 2022 года. В итоге чудак умерил требования и попросил всего $50-100 тыс. и дать озвучить персонажа.

GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S.