Слух: дизайн персонажа GTA 6 изменили после жалоб

Геймеры обратили внимание на одного персонажа, который появился в обоих трейлерах Grand Theft Auto 6. Чернокожий NPC одет в белую майку и носит на шее одинаковый набор цепочек, однако внешний вид его лица и прически изменили между выходом двух роликов. Например, в первом видео он щеголял дредами, а во втором — косичками. Изменился и дизайн солнцезащитных очков.
Блогер zoeepoppyy и NPC в обоих трейлерах GTA 6
Игроки уверены, что Rockstar Games изменила облик NPC из-за его сходства с реальным человеком — TikTok-блогером из Флориды под ником zoeepoppyy. После публикации первого трейлера GTA 6 он выложил несколько видео, в которых обратился к разработчикам и потребовал заплатить ему за использование своего внешнего вида при дизайне персонажа. Сама Rockstar ни тогда, ни сейчас ситуацию не комментировала.
Случай с жалобами zoeepoppyy — не единственный. После выхода первого трейлера GTA 6 блогер Лоуренс Салливан, известный как «Джокер из Флориды», обвинил Rockstar в краже его образа для одного из персонажей игры. Он пригрозил разработчикам судебным иском, если они с ним не свяжутся и не урегулируют разногласия.
Лоуренс Салливан и похожий на него персонаж в первом трейлере GTA 6
Салливан постепенно повышал денежные требования (с $2 млн до $10 млн), а затем и вовсе пообещал устроить побег из психиатрической лечебницы хакеру Ариону Куртажу — виновнику масштабной утечки файлов GTA 6 в сентябре 2022 года. В итоге чудак умерил требования и попросил всего $50-100 тыс. и дать озвучить персонажа.
GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S.
Вот что стоит надеть рандомному нигеру белую майку и закрутить волосы на коровьем гoвне?
Нигга денюшек зател. Пусть попробует работать пойти, а не тиктоки снимать.
Открою секрет. В тиктоке можно столько заработать с одного видео, сколько ты за год на обычной работе не заработаешь)
Поэтому ничего хорошего от игры в плане содержания ждать не стоит.
Ждать хорошего в плане наполнение в гта, может только наивный. Ибо ничего хорошего в плане сюжета в гта никогда и не было. Единственное на что она годна, это развлекуха в открытом мире.
да не сказал бы
Сюжет штампованный, да, все надергано из разных фильмов. Но там хотя бы персы были стебные, был фан, было весело, были диалоги юморные. А в этой части все прилизано будет, чтобы не дай бог какое-нибудь меньшинство не обидеть. Будет стерильная игра про нехаризматичных бандосов.
Хорошо, что главную героиню не изменили.
Как была в слитом билде толстоватой независимой сильной латинос с обыденной внешностью, так и осталась. Только к ней в нагрузку еще бодипозитива накидали.
Тупая макака, просто послушайте как он говорит, только вчера с пальмы сняли, уже за телефон взялся, паразит)
Пускай Рокстар ящик бананов отправит этому макакичу, чтобы примат не ныл))
Срочно искать похожего человека с которого якобы списали образ, а то этот, как Линдси Лохан, может обратиться в суд.
На меня тоже похож. Готов закрыть на это глаза за пару чизбургеров.
Теперь каждая обезьяна будет требовать деньги за якобы схожесть во внешности, ой а смотрите я тоже похож срочно рокстар плати мне дэнушек)). Навели марафет надели тряпки и уже ты звезда похожая из гт6.