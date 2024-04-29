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Gray Zone Warfare 29.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6.6 35 оценок

Лутер-шутер Gray Zone Warfare выйдет в раннем доступе Steam в конце апреля

monk70
Новости

Чешская независимая игровая студия MADFINGER Games объявила дату выхода Gray Zone Warfare в раннем доступе в Steam. 30 апреля 2024 года Grey Zone Warfare, занимающая в настоящее время 7-е место в глобальном списке желаний Steam, откроет свой захватывающий мир, сосредоточенный на частных военных компаниях и тактических действиях среди загадочной катастрофы на острове Ламанг, что сделает его доступным для исследования по всему миру.

В качестве бывшего бойца спецназа выберите одну из трех фракций ЧВК (Частная военная компания), каждая из которых преследует на острове свои цели. Войдите в открытый мир площадью 42 км², вмещающий до 48 игроков, 1000 единиц искусственного интеллекта и 150 разнообразных задач, которые вы можете выполнять в одиночку или в команде до 4 игроков. Испытайте безжалостную битву в режиме PvEvP против других игроков или разработайте стратегию против вражеских отрядов в режиме PvE. Все это ждет вас на фоне тропических джунглей с захватывающей атмосферой и азиатской пригородной архитектурой, где каждый кадр имеет свое значение и каждое движение имеет значение.

«Разработка Gray Zone Warfare представляет собой лучший период в истории MADFINGER Games, поскольку у нас есть четкое видение того, как создать современную, основанную на реализме тактическую военную игру. Я очень рад, что нам удалось создать уникальную, тщательно продуманную игру, и мы готовы передать ее в руки игроков. В то же время мы воодушевлены реакцией создателей контента, у которых была эксклюзивная возможность сыграть в предварительную версию игры», — делится креативный директор Марек Рабас.
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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Без негатива
в раннем доступе

Век ранних доступов и предзаказов

2
Oscilograf

а так же вторичных идей, лутбоксов, транзакций, платных дополнений и всего того г"вна, без которого раньше отлично обходились.

1
Sider999

GrAY ZONE WARFARE

0
sergeu78

Кстати судя по википедии они раньше создавали игру Mafia, Hidden and Dangerous 2, Vietcong.

0
Panzerfaust316

Основная их тема это игры для мобилок, такие серии как Shadowgun и Dead Trigger

0
Oppenheimer

Вот и пришел конец для Escape from Tarkov!
Эти ребята точно уделают всех и вся в подобном жанре!

0
saiditsme

Да, да, посмотрим.

0
Джонни ди

тарков и сам неплохо справляется в уделыванию себя

0
saiditsme

Одно непонятно, зачем профессиональных военных изображать такими обсосами и лохами. Ну ведь от смеха можно помереть глядя на все эти тактикульные хваты. Для школоты чтоли?

0