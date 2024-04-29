Лутер-шутер Gray Zone Warfare выйдет в раннем доступе Steam в конце апреля

Чешская независимая игровая студия MADFINGER Games объявила дату выхода Gray Zone Warfare в раннем доступе в Steam. 30 апреля 2024 года Grey Zone Warfare, занимающая в настоящее время 7-е место в глобальном списке желаний Steam, откроет свой захватывающий мир, сосредоточенный на частных военных компаниях и тактических действиях среди загадочной катастрофы на острове Ламанг, что сделает его доступным для исследования по всему миру.
В качестве бывшего бойца спецназа выберите одну из трех фракций ЧВК (Частная военная компания), каждая из которых преследует на острове свои цели. Войдите в открытый мир площадью 42 км², вмещающий до 48 игроков, 1000 единиц искусственного интеллекта и 150 разнообразных задач, которые вы можете выполнять в одиночку или в команде до 4 игроков. Испытайте безжалостную битву в режиме PvEvP против других игроков или разработайте стратегию против вражеских отрядов в режиме PvE. Все это ждет вас на фоне тропических джунглей с захватывающей атмосферой и азиатской пригородной архитектурой, где каждый кадр имеет свое значение и каждое движение имеет значение.
«Разработка Gray Zone Warfare представляет собой лучший период в истории MADFINGER Games, поскольку у нас есть четкое видение того, как создать современную, основанную на реализме тактическую военную игру. Я очень рад, что нам удалось создать уникальную, тщательно продуманную игру, и мы готовы передать ее в руки игроков. В то же время мы воодушевлены реакцией создателей контента, у которых была эксклюзивная возможность сыграть в предварительную версию игры», — делится креативный директор Марек Рабас.
Век ранних доступов и предзаказов
а так же вторичных идей, лутбоксов, транзакций, платных дополнений и всего того г"вна, без которого раньше отлично обходились.
GrAY ZONE WARFARE
Кстати судя по википедии они раньше создавали игру Mafia, Hidden and Dangerous 2, Vietcong.
Основная их тема это игры для мобилок, такие серии как Shadowgun и Dead Trigger
Вот и пришел конец для Escape from Tarkov!
Эти ребята точно уделают всех и вся в подобном жанре!
Да, да, посмотрим.
тарков и сам неплохо справляется в уделыванию себя
Одно непонятно, зачем профессиональных военных изображать такими обсосами и лохами. Ну ведь от смеха можно помереть глядя на все эти тактикульные хваты. Для школоты чтоли?