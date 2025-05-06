Разработчики Gray Zone Warfare поблагодарили игроков в честь годовщины

Авторы тактического шутера Gray Zone Warfare выпустили видео, в котором выразили благодарность своему сообществу. Повод — первая годовщина с момента запуска игры в раннем доступе.

Разработчики признали, что старт проекта был далеко не идеальным, но отметили значительный прогресс, достигнутый благодаря усилиям команды и поддержке игроков. Видео стало своеобразной хроникой важнейших этапов развития — от патчей до новых функций.

В ролике также прозвучали отзывы тестировщиков, участвовавших в экспериментальном тестировании обновления 0.3. По их словам, несмотря на трудности, первый год стал важным шагом в становлении игры. Сообщество продолжает расти и поддерживать проект.