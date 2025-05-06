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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.3 98 оценок

Разработчики Gray Zone Warfare поблагодарили игроков в честь годовщины

butcher69 butcher69

Авторы тактического шутера Gray Zone Warfare выпустили видео, в котором выразили благодарность своему сообществу. Повод — первая годовщина с момента запуска игры в раннем доступе.

Разработчики признали, что старт проекта был далеко не идеальным, но отметили значительный прогресс, достигнутый благодаря усилиям команды и поддержке игроков. Видео стало своеобразной хроникой важнейших этапов развития — от патчей до новых функций.

В ролике также прозвучали отзывы тестировщиков, участвовавших в экспериментальном тестировании обновления 0.3. По их словам, несмотря на трудности, первый год стал важным шагом в становлении игры. Сообщество продолжает расти и поддерживать проект.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Nick1906

Gay Zone Warfare 🤮

2
rustyfeeder

Ни одно игровое издание в мире ни пишет ничего об этой игре. Эксклюзивно здесь один афтар строчит.

2
0ncnjqybr

Так и есть. Это калище форсят в основном только на ПГ. Да и то лишь ради бонусов.