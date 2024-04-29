Вскоре после релиза в Grey Zone Warfare будет реализован цикл дня и ночи и система динамической погоды

Скоро выйдет Gray Zone Warfare, игра, которая напоминает Escape From Tarkov и DayZ вместе. Недавно компания Madfinger Games провела закрытую бета-версию только для VIP-персон, и, судя по всему, она обещает довольно много. Gray Zone Warfare — это игра на выживание, а также тактический лутер-шутер элементами PvE и PvP. По сути, он стремится к реализму, и разработчику стремиться добавить пару новых интересных функций.
В DayZ есть полный цикл дня и ночи и динамическая погода, а в Escape From Tarkov динамическая погодная система прекрасна. В Gray Zone Warfare же все будет по-другому, поскольку разработчик реализует полный цикл день-ночь, аналогичный тому, что есть в DayZ. Кроме того, будет реализована полная динамическая погода. Однако эти функции не будут доступны в первый день. Вместо этого они появятся на более позднем этапе, как подтвердил разработчик на X.
Подтверждение приходит в виде ответа на вопрос, заданный другим пользователем X. Ответ Gray Zone Warfare:
Мы добавим в игру смену дня и ночи и динамическую погоду. Хотя эти функции не будут доступны в самом начале раннего доступа, они будут интегрированы в GZW через несколько месяцев после первого запуска.
Смена дня и ночи - невероятно! А, постойте, это делали еще играх начала нулевых, если не с 90х
Тем временем тарков....
Видать они посмотрели как лохи весело донатят в Тарков и тоже решили к кормушке подтянутся.
А еще как Никита весело обкакался и теперь можно использовать это как рекламу
Никита заработал, весело обкакались те, кто купили.
Если чего то такого захочется лучше в дмз поиграть.